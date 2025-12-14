İklim krizine kar müdahalesi, makineler yapay kar üretiyor
14.12.2025 12:31
DHA
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde suni karlama sistemi deneme sürecinin ardından kar üretimine başladı. Yaşanan kar sıkıntısının çözülmesi bekleniyor.
40 SANTİMETRE KALINLIĞINDA KAR ÜRETEBİLCEK
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kristal karı, çam ormanları arasındaki uzun pistleri ve doğal güzellikleriyle kış turizminin önemli merkezlerinden olan, 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi’nde suni karlama sistemi tamamlandı. Suni karlama sistemi 3 trafo, 8 mobil fan tipi, 13 kule üstü fan tipi ve 64 direk tipi suni kar makinesi içeriyor. Kurulan sistem sayesinde toplam 5 bin 500 metre uzunluğundaki pistlere yaklaşık 40 santimetre kalınlığında suni kar üretilebilecek.
TURİZME BÜYÜK KATKI
Her yıl yerli yabancı binlerce turisti ağırlayan Sarıkamış'ta turizim sezonunun açılması için kar yağışının beklenmesine gerek kalmadı. Kentin kış turizmi, artık kayak garantisi verecek suni karlama sistemiyle güç kazanacak.
Vali Ziya Polat, Sarıkamış Kayak Merkezi’nin dünyanın en özel kayak merkezlerinden biri olduğunu belirterek, “Kristal karlar diyarı Sarıkamış’ta güçlü bir yatak kapasitemiz ve modern tesislerimiz var. Ancak iklim koşulları nedeniyle önceki yıllarda kar sıkıntısı yaşanıyordu. Suni karlama sistemiyle artık sezon başlangıç tarihimizi net olarak belirleyebileceğiz. Bu sistemin en büyük avantajı da budur” dedi.
