İklim krizine kar müdahalesi, makineler yapay kar üretiyor

Her yıl yerli yabancı binlerce turisti ağırlayan Sarıkamış'ta turizim sezonunun açılması için kar yağışının beklenmesine gerek kalmadı. Kentin kış turizmi, artık kayak garantisi verecek suni karlama sistemiyle güç kazanacak.

Vali Ziya Polat, Sarıkamış Kayak Merkezi’nin dünyanın en özel kayak merkezlerinden biri olduğunu belirterek, “Kristal karlar diyarı Sarıkamış’ta güçlü bir yatak kapasitemiz ve modern tesislerimiz var. Ancak iklim koşulları nedeniyle önceki yıllarda kar sıkıntısı yaşanıyordu. Suni karlama sistemiyle artık sezon başlangıç tarihimizi net olarak belirleyebileceğiz. Bu sistemin en büyük avantajı da budur” dedi.