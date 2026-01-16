İlkokul öğrencileri kasiyer olmadan alışveriş yapıyor. Kasa açık değil, fazla verdi
16.01.2026 09:26
AA
Sivas'ta bir ilkokulda hayata geçirilen "dürüstlük dolabı" uygulamasında kasa açık değil, fazla verdi.
Burhan Haksever İlkokulu'nun idarecileri ve öğretmenlerinin çabalarıyla, okulda bisküvi, çikolata, su, meyve suyu, simit, kek, gofret gibi yiyecekler bulunan "dürüstlük dolabı" uygulaması başlatıldı.
Değerler eğitimi kapsamında dürüstlük konusunu öğrencilere daha iyi anlatmak ve aşılayabilmek için kasası plastik kutudan yapılan ve satıcısı olmayan dolaptaki ürünler, herkesin ulaşabileceği şekilde konuldu.
Buradan istediği ürünü alan öğrenciler, dolabın kenarında açıkta duran kutuya paralarını bırakıp, gerektiğinde para üstünü de alarak alışverişlerini tamamlıyor.
Okul Müdürü Kenan Sarı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında öğrencilere değer, eylem ve erdem alışkanlıklarını kazandırmak için uygulamayı başlattıklarını söyledi.
Okullarında her ay bir değeri işlediklerini ifade eden Sarı, "Buradaki amacımız öğrencilerimizde dürüstlüğü bir davranış haline dönüştürmekti. Kimsenin olmadığı yerde çocuklarımızın gösterdiği davranışın gerçek dürüstlük olduğunu çocuklarımıza anlatmaya çalıştık" dedi.
KASA 800 LİRA FAZLA VERDİ
Dolabın hiçbir öğretmenin gözetiminde olmadığına dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:
"Çocuklarımız kendileri gelip rahatça alışveriş yapıyor, fiyatları ürünlerin üzerine yazdık. Çocuklarımız alışverişini yaptıktan sonra kasaya ücretini ödüyor ve para üstünü de kendisi alıyor. Projeye geçen hafta başladık ve yaptığımız sayım neticesinde de kasamızın yaklaşık 800 lira fazla verdiğini gördük."
''HERKESİN GÖREVLİSİ, İÇİNDEKİ VİCDANIDIR''
Sınıf öğretmeni Hakan Eraslan, çocuklara dürüstlük erdemini kazandırmak amacıyla uygulamayı hayata geçirdiklerini dile getirdi.
Kasiyeri olmadan dürüstlük dolabından alışveriş yapan çocukların toplumsal bir değeri öğrendiklerini vurgulayan Eraslan, "Çocuklarımız dürüstlük değerini öğrenmenin yanı sıra beraber toplumsal yaşama kurallarını pekiştirmiş oluyor'' dedi.
Dürüstlük dolabının küçük bir kantine benzediğini anlatan Kıratik, "Bu kantini diğerlerinden ayıran özellik, başında kimse durmuyor ve bir görevlisi yok. Aslında görevlinin durmasına gerek yok çünkü herkesin içinde kendi görevlisi var, o da vicdanı'' diye konuştu.
YASAL UYARI
SIVAS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIVAS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.