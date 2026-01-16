İlkokul öğrencileri kasiyer olmadan alışveriş yapıyor. Kasa açık değil, fazla verdi

Sınıf öğretmeni Hakan Eraslan, çocuklara dürüstlük erdemini kazandırmak amacıyla uygulamayı hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Kasiyeri olmadan dürüstlük dolabından alışveriş yapan çocukların toplumsal bir değeri öğrendiklerini vurgulayan Eraslan, "Çocuklarımız dürüstlük değerini öğrenmenin yanı sıra beraber toplumsal yaşama kurallarını pekiştirmiş oluyor'' dedi.

Dürüstlük dolabının küçük bir kantine benzediğini anlatan Kıratik, "Bu kantini diğerlerinden ayıran özellik, başında kimse durmuyor ve bir görevlisi yok. Aslında görevlinin durmasına gerek yok çünkü herkesin içinde kendi görevlisi var, o da vicdanı'' diye konuştu.