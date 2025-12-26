İltihabı azaltıp bağışıklığı güçlendiriyor. Yetiştirmesi de kolay
26.12.2025 15:07
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, istiridye mantarı yetiştiriciliği yaygınlaştı. Fazla işçilik gerektirmemesi, vatandaşı mantar üretimine yönlendirdi.
Güzelbahçe Halk Eğitimi Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde ilçede 2022 yılında mantar yetiştiriciliği kursları düzenlenmeye başladı. Bu sayede teorik eğitim alan kursiyerler, belirledikleri alanlarda istiridye mantarı yetiştirmeye başladı.
İlçe genelinde 2023'te 1 ton olan üretim, 2024'te 10 tona yükseldi. Üretimin 2026'nın ilk aylarına kadar 50 tona çıkarılması hedefleniyor.
Elverişli iklim koşulları ve fazla işçilik gerektirmemesi dolayısıyla önemli bir avantaj sunan istiridye mantarında 2022 yılından bu yana 110 kişi aldığı eğitimler sayesinde üretici oldu.
Üreticilerden ev hanımı Belgin Karasu, "Bir kadın girişimci olarak yapım aşamasından hasat aşamasına kadar her adımda tek başıma çalıştım. Şu anda 720 tane kompostum var. Eşim hiç böyle bir katkı beklemiyordu ama şimdi teşekkür ediyor. Artık çocuklara harçlık veriyorum" ifadelerini kullandı.
Üretime kız kardeşiyle başlayan ev hanımı Mine Orak ise ufak bir alanda yaklaşık 100-150 torba ile çalışmaya başladıklarını söyledi.
Orak'ın kız kardeşi Gülşen Suvar da ablasıyla zorlukları aştığını dile getirerek, "Bir şeyler üretmek ve onların büyüdüğünü görmek insana ayrı bir zevk veriyor'' dedi.
Bilimsel çalışmalar, istiridye mantarında bulunan biyoaktif bileşiklerin sağlık üzerinde birçok değerli işlevi olduğunu ortaya koyuyor. Bu bileşiklerin özellikle diyabeti düzenleme, aterosklerozu önleme ve iltihabı azaltma yeteneklerine sahip olduğu ifade ediliyor.
National Library of Medicine'da yer alan araştırmalar da bu görüşü destekliyor.
Uzmanlar, polisakkaritlerin vücudun bağışıklık sistemini iyileştirebilen uyarıcı özelliklere sahip olduğunu ve bu etkiyi istiridye mantarının da sağlayabileceğini belirtiyor.
İstiridye mantarı, son yıllarda fonksiyonel gıdalarda ve kozmetik endüstrisinde giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Ancak tüketmeden önce bir sağlık profesyoneline danışmakta fayda var.
