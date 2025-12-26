İltihabı azaltıp bağışıklığı güçlendiriyor. Yetiştirmesi de kolay

Elverişli iklim koşulları ve fazla işçilik gerektirmemesi dolayısıyla önemli bir avantaj sunan istiridye mantarında 2022 yılından bu yana 110 kişi aldığı eğitimler sayesinde üretici oldu.

Üreticilerden ev hanımı Belgin Karasu, "Bir kadın girişimci olarak yapım aşamasından hasat aşamasına kadar her adımda tek başıma çalıştım. Şu anda 720 tane kompostum var. Eşim hiç böyle bir katkı beklemiyordu ama şimdi teşekkür ediyor. Artık çocuklara harçlık veriyorum" ifadelerini kullandı.