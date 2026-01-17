İnsanlık tarihinde bir ilk. 5 bin yıllık kafatası hikayesiyle ilgi çekiyor

Demirtaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık tarihindeki ilk kafatası ameliyatlarından biri olduğu kabul edilen ve bilimsel araştırmalara göre ameliyat sonrası yaşadığı öngörülen bir kafatası da müzemizde sergileniyor. Yine çok önemli Amisos Hazineleri bulunuyor. Bu eserler, müzenin en çok ziyaretçi çeken parçaları arasında yer alıyor.''

Amisos Mozaiği hakkında bilgi veren Demirtaş, ‘’Bu mozaikte dört mevsimin kişileştirilmesi sanatı yer alıyor; kum taneleriyle oluşturulmuş figürler sahnelenmiş durumda'' şeklinde konuştu.