İnsanlık tarihinde bir ilk. 5 bin yıllık kafatası hikayesiyle ilgi çekiyor
17.01.2026 12:02
İHA
5 bin yıllık kafatası ve Amisos Hazineleri'nin sergilendiği Samsun Müzesi, yıl boyunca en çok ilgi gören müzelerin başında yer aldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Samsun genelindeki müzeler ve özelde Samsun Müzesi'ne ilişkin 2025 yılı değerlendirmesinde bulundu.
Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 3, diğer kurum ve kuruluşlara ait 7 olmak üzere toplam 10 resmi müze bulunduğunu belirten Demirtaş, bu müzelerin 2025 yılında 800 bine yakın ziyaretçi ağırladığını söyledi. Demirtaş, Samsun Müzesi'ni ise yıl boyunca yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade etti.
Samsun Müzesi'nde 7 bin 131 eserin teşhir edildiğini kaydeden Demirtaş, kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. İkiztepe kazılarında elde edilen önemli buluntuların müzede sergilendiğini aktaran Demirtaş, ölülerin özel eşyası olarak mezarlara konulan mızrak uçları ve çeşitli şahsi eşyaların dikkat çeken eserler arasında yer aldığını söyledi.
Demirtaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlık tarihindeki ilk kafatası ameliyatlarından biri olduğu kabul edilen ve bilimsel araştırmalara göre ameliyat sonrası yaşadığı öngörülen bir kafatası da müzemizde sergileniyor. Yine çok önemli Amisos Hazineleri bulunuyor. Bu eserler, müzenin en çok ziyaretçi çeken parçaları arasında yer alıyor.''
Amisos Mozaiği hakkında bilgi veren Demirtaş, ‘’Bu mozaikte dört mevsimin kişileştirilmesi sanatı yer alıyor; kum taneleriyle oluşturulmuş figürler sahnelenmiş durumda'' şeklinde konuştu.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.