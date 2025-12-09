İşe giremeyince kendi çiftliğini kurdu sabahları erken kalkıp hayvanlarına bakıyor
Yozgat'ta yaşayan 25 yaşındaki sağlıkçı, atanamayınca devletten aldığı 15 gebe düve desteği ile hayvancılık yapmaya başladı.
Asena Akkuş, şimdilerde Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy’de babasıyla birlikte hayvancılık yapıyor. Üniversite mezunu olan ve atama beklediği süreçte projeyi sosyal medyada görerek başvuru yapan Akkuş, asil listede 7. sırada yer alarak destek almaya hak kazandı. Akkuş, hak kazandığı 15 gebe düveyi Iğdır’dan teslim alarak işletmesine getirdi.
Genç yetiştirici Asena Akkuş, süreci şu sözlerle anlattı:
‘’Erciyes Üniversitesi sağlık bölümü mezunuyum. Babamla birlikte zaten aktif olarak hayvancılık yapıyorduk ancak hayvan varlığımızı artırmamız gerekiyordu. Iğdır’a gidip 15 ineğimizi sağ salim aldık, getirdik. Sabah erkenden kalkıyoruz, hayvanlarımız biraz aksi olduğu için temkinli yaklaşıyoruz. Samanlarını, yemlerini verip bakımını yapıyoruz."
Asena Akkuş’un babası Erdoğan Akkuş ise kızının hayvancılığa olan ilgisi ve çabasıyla başarılı bir işletme yürüteceğine inandığını söyledi.
