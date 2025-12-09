İşe giremeyince kendi çiftliğini kurdu sabahları erken kalkıp hayvanlarına bakıyor

Genç yetiştirici Asena Akkuş, süreci şu sözlerle anlattı:

‘’Erciyes Üniversitesi sağlık bölümü mezunuyum. Babamla birlikte zaten aktif olarak hayvancılık yapıyorduk ancak hayvan varlığımızı artırmamız gerekiyordu. Iğdır’a gidip 15 ineğimizi sağ salim aldık, getirdik. Sabah erkenden kalkıyoruz, hayvanlarımız biraz aksi olduğu için temkinli yaklaşıyoruz. Samanlarını, yemlerini verip bakımını yapıyoruz."