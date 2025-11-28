İşgal döneminin sessiz tanığı: 106 yıllık köprü yeniden ayağa kaldırıldı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, 1919 yılında İtalyanlar tarafından inşa edilen ve bir kaza sonucu yıkılan tarihi köprü, Karayolları'nın restorasyon çalışmalarıyla tekrar ayağa kaldırıldı.
Dönemin çok ötesinde bir mühendislik zekası kullanılarak inşa edilen köprünün alt kısmında, zemin hareketleri (yerleşme) hesaplanarak özel bir sistem kuruldu. Araştırmacı yazar Tarcan Oğuz, restorasyon çalışmaları hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Köprünün altında tekerlekler var. Yerleşme olduğu an köprü uzuyor, tekrar daraldığı an tekerlek gidip geliyor. Bu benzersiz mekanizma sayesinde köprünün zemin hareketlerine karşı dayanıklı olması ve uzun ömürlü olması amaçlandı.''
Oğuz, İtalyanların bu inşaat sırasında yöre halkına ücret ödediği bilgisini de paylaştı.
Köprünün yapılış amacının dönemin askeri stratejisi açısından hayati olduğunu vurgulayan Tarcan Oğuz, o dönemde İtalyanların büyük ordu karargahının Milas'ta, küçük taburlarının ise Yatağan'da bulunduğunu belirtti. Oğuz, ‘’Köprü, geçiş güzergahı olarak Aydın-Çine'ye giden yol üzerindeki tek geçiş yeriydi ve içeride işgal altında bulunan alanı kontrol etmek amacıyla inşa edilmişti" dedi.
Oğuz, köprünün hemen arkasında yer alan okul binasının da o dönemde karakol olarak kullanıldığını, Milas'a kadar uzanan yolların da yine İtalyanlar tarafından yapıldığını aktardı.
Köprünün, bir mermer kamyonunun geçişi sırasında yıkıldığını ifade eden Oğuz, yapının daha sonra Karayolları tarafından restore edilerek orijinal haliyle gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.
Çalışmalar nedeniyle köprüden geçişlerin henüz yapılamadığı belirtildi. Yolun tamamlanmasının ardından bu tarihi güzergahın araç trafiğine açılarak Aydın-Çine yönüne geçişi mümkün kılacağı ifade edildi.
