İşgal döneminin sessiz tanığı: 106 yıllık köprü yeniden ayağa kaldırıldı

Dönemin çok ötesinde bir mühendislik zekası kullanılarak inşa edilen köprünün alt kısmında, zemin hareketleri (yerleşme) hesaplanarak özel bir sistem kuruldu. Araştırmacı yazar Tarcan Oğuz, restorasyon çalışmaları hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Köprünün altında tekerlekler var. Yerleşme olduğu an köprü uzuyor, tekrar daraldığı an tekerlek gidip geliyor. Bu benzersiz mekanizma sayesinde köprünün zemin hareketlerine karşı dayanıklı olması ve uzun ömürlü olması amaçlandı.''

Oğuz, İtalyanların bu inşaat sırasında yöre halkına ücret ödediği bilgisini de paylaştı.