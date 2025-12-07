İsmini Siirt'in bir köyünden alıyor. Çoğu kurudu, verim yarı yarıya düştü

Meyve halinde nar satıcısı olan Hacı Salten, Siirt'in bütün narlarının eşit olduğunu Pervari bölgesinde daha sulu çıktığı için tercih edildiğini belirterek, "Geçen yıla göre ürünler bu sene susuzluk nedeniyle daha az. Şirvan tarafındaki narların çoğu kurudu.