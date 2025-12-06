İstanbul'da "kaynak yapan" 32 sürücüye 69 bin lira ceza
06.12.2025 11:32
DHA
İstanbul 'da yapılan drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 32 sürücüye 69 bin lira ceza kesildi.
DRONE DESTEKLİ DENETİM
İstanbul'un Beykoz ilçesinde drone destekli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kaynak yapma’ olarak bilinen kural ihlali nedeniyle 32 sürücüye ceza kesildi. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 09.00-11.00 saatleri arasında Kavacık TEM kuzey ve güney katılım noktalarında gerçekleştirilen denetimde halk arasında kaynak yapma olarak bilinen kural ihlali suçundan 32 sürücüye 69 bin lira ceza kesildi.
69 BİN LİRA CEZA
Dron ile yapılan kontrollerde, şerit değiştirme kurallarına uymayarak geçiş üstünlüğü bulunan aracı beklemeden öndeki aracı geçmeye çalışan sürücüler tespit edildi. İhlal yapan 32 sürücüye, 'geçiş halindeki aracı beklemeden önünde giden aracı geçmeye çalışmak' suçundan 69 bin lira ceza kesilirken drone destekli denetim sürücülerde şaşkınlık yarattı.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.