İstanbulluların en çok tükettiği sebze ve meyve belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan verilere göre, Bayrampaşa ile Ataşehir'de bulunan yaş meyve ve sebze hallerinde geçen sene 37 meyve ve 49 sebze olmak üzere toplam 86 çeşit ürün satıldı.

İstanbulluların yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan bu iki hale 2024 yılında 2 milyon 750 bin 633 ton ürün getirilirken, 2025'te bu rakam 2 milyon 774 bin 260 tona yükseldi.