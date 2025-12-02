İstanbul'u bırakıp köyüne döndü, mankenliği bırakıp çoban oldu

Çiftçi Gül Çiçek Aday, İstanbul'da tekstil sektöründe modelistlik yaparken ailesiyle köylerine döndüklerini söyledi.

Şehir hayatından sıkıldıkları için köy yaşamını seçtiklerini ifade eden Aday, şöyle konuştu:

“Kendi köyüm olması, doğal yaşam… Bunlar tabii ki beni etkiledi. Devletimizin desteğini de görünce buraya dönmeyi seçtim. Ailemin yardımıyla şu an 3 yıldır koyunculuğa devam ediyorum. Hedefim şu an için 200 başı tamamlamak. Tabii ilerleyen dönemlerde bunu daha fazla arttırmak 500 başa çıkartmak istiyorum. Çok güzel bir iş, yani sandığımdan daha kolay oldu benim için.”