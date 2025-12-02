İstanbul'u bırakıp köyüne döndü, mankenliği bırakıp çoban oldu
02.12.2025 18:51
AA
İstanbul'da tekstil sektöründe modelistlik yaparken Kars'taki köyüne dönüp hayvancılık yapmaya başlayan genç kadın, devlet desteğiyle sahip olduğu sürüsünü 3 yılda 4'e katladı.
Tekstil sektöründe modelistlik yaptığı İstanbul'dan 3 yıl önce ailesiyle Kars'taki Subatan köyüne dönen 29 yaşındaki Gül Çiçek Aday, üretime katkıda bulunmak için Valilik, Ziraat Bankası ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesinden faydalanıp 40 koyun aldı.
Geçen 3 yıllık süreçte ailesiyle bakımlarını yaptığı sürüsünü 4'e katlayan Aday, 160 koyunuyla kentin et ve süt üretimine katkıda bulunuyor.
''SANDIĞIMDAN DAHA KOLAY OLDU''
Çiftçi Gül Çiçek Aday, İstanbul'da tekstil sektöründe modelistlik yaparken ailesiyle köylerine döndüklerini söyledi.
Şehir hayatından sıkıldıkları için köy yaşamını seçtiklerini ifade eden Aday, şöyle konuştu:
“Kendi köyüm olması, doğal yaşam… Bunlar tabii ki beni etkiledi. Devletimizin desteğini de görünce buraya dönmeyi seçtim. Ailemin yardımıyla şu an 3 yıldır koyunculuğa devam ediyorum. Hedefim şu an için 200 başı tamamlamak. Tabii ilerleyen dönemlerde bunu daha fazla arttırmak 500 başa çıkartmak istiyorum. Çok güzel bir iş, yani sandığımdan daha kolay oldu benim için.”
1 MİLYON LİRA KREDİ İMKANI
Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın ise Kars'ta 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığının olduğunu anlattı.
Kentin geniş yayla ve mera alanlarına sahip olduğuna işaret eden Aydın, "Çiftçiliğe başlamak isteyen, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerimize 1 milyon 200 bin liraya kadar bir kredi imkanı sağlanıyor ve 100 başa kadar küçükbaş hayvanı temin edilerek böylece hayvancılığa başlaması sağlanıyor" dedi.
