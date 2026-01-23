İstanbul'un merdivenlerini parkura çevirdi. Geceleri şantiyede çalışıyor, gündüzleri downhill yapıyor
Geceleri metro şantiyesinde çalışan adrenalin tutkunu genç, gündüzleri downhill (yokuş iniş) bisikletiyle İstanbul'un tepelerinde macera peşinde koşuyor.
İstanbul'da metro inşaatında yüksek voltajlı araçların elektronik bakımında görev yapan 23 yaşındaki Kadir Fidan, bisiklet sürmeye çocukken memleketi Samsun'da başladı.
Zamanla bu sporu engebeli alanlarda yaparak sınırlarını zorlayan Fidan, kendi çabalarıyla satın aldığı dağ bisikletiyle adrenalin tutkusunu sürdürdü.
Fidan, iş için İstanbul'a taşındıktan sonra, yerel bir döner işletmecisinin sponsorluğunda downhill bisikletine sahip oldu.
Geceleri yer altındaki metro şantiyesinde çalışan Fidan, gündüzleri İstanbul'un dağlarını, tepelerini, yokuşlardaki merdivenleri ve ormanlık alanları bisiklet parkuru gibi kullanıyor.
Fidan, özel malzemeden üretilmiş bisikletine portatif kameralar takarak sürüşlerini ve insanların tepkilerini kayda alıyor.
Sosyal medyada paylaştığı görüntüleri ilgi gören Fidan, bisikletini sırtında yokuş yukarı metrelerce taşıdıktan sonra inişte tüm yorgunluğunu atıyor.
Fidan, bisikletine binmeden önce kask ve gözlüğün yanı sıra diz kapakları, omzu ve sırtı için koruyucu ekipman, pedallara sağlam tutunmak için altı dişli kaymaz ayakkabılar giyiyor. Özellikle şehir içindeki yokuşlardan ve merdivenlerden inişlerde araçlar veya yayalarla karşılaşmamak için telsizle arkadaşlarından yardım alıyor.
Üsküdar'ın dik merdivenli yokuşlarında Fidan'ın gerekli güvenlik önlemlerini alarak yaptığı bisiklet sürüşü, basın mensupları tarafından kayda alındı.
Küçükken de atik ve enerjik olduğunu, dağlara tırmanıp gezdiğini anlatan Fidan, sosyal medyada downhill tipi bisiklet görünce bu alana ilgi duyduğunu dile getirdi.
Fidan, "İlk bisikletimle sıradan yerlerden inerek acemiliği attım. Ardından sosyal medyada bu işi yapanları takip ettim, onların yaptıkları benim daha da çok hoşuma gitmeye başladı. Yavaş yavaş ikinci bisikletime kamera takıp dağlara çıktım'' dedi.
Kendisi gibi bisiklet kullanan kişilerle arkadaşlık kurup belirli günlerde toplanmaya başladıklarını ve grup halinde sürüşler yaptıklarını aktaran Fidan, ilk başlarda düşüp bir yerini kırmasından endişelenen ailesinin zamanla kendisine destek olduğunu ifade etti.
Fidan, sürüşlerde aldıkları güvenlik önlemlerini şöyle anlattı:
"Bir yerden iniş yapacağımız zaman öyle kafamıza göre hareket etmiyoruz. İniş yapacağımız şehir içi merdivenleri en az yarım saat boyunca inceliyoruz. Buradan inilir mi, atlanır mı diye belirledikten sonra çevrenin kontrolünü ve güvenliğini sağlıyoruz. Arkadaşlarımız yolları tutuyorlar ve maksimum 30 saniye içerisinde inişimizi tamamlıyoruz. Dağlarda güvenliğimiz daha çok yüksek seviyede oluyor. 200-300 metre yükseklikteki dağlarda dar yollardan inmeye çalıştığımızda, bizim için sonuçlar çok farklı oluyor. Bisikletleri bir kenara bırakıyoruz ve sadece tırmanarak arkadaşlarımızla, abartısız 3-4 saat boyunca keşif yapıyoruz.''
Kadir Fidan, İstanbul'da bisiklet sürecek merdiven bulmakta zorlanmadıklarını, özellikle çok yüksek merdivenlerin olduğu Kağıthane civarına gittiklerini kaydetti.
Kullandığı bisikletin özelliklerinden de bahseden Fidan, "Bu bisikletlerin bazıları yüksek kaliteli alüminyum çerçevelerden, gövdelerden oluşuyor, bazıları ise tamamen karbon fiberden oluşuyor. Atladığımızda kırılmıyorlar" dedi.
KIZAN DA VAR TEBRİK EDEN DE
Sürüş sırasında vatandaşlardan aldığı tepkilere de değinen Fidan, "Merdivenlerden inerken kimisi bizi durduruyor, 'Ya siz ne yapıyorsunuz? Saçmalıyorsunuz, birilerine zarar vereceksiniz, çarpacaksınız.' diyor ama işleyişimizi bilmiyorlar. Kimileri ise bizi durdurduklarında 'Size helal olsun, ne güzel bir spor yapıyorsunuz.' diyorlar. Maalesef bir kısım bizi rencide ederken veya linçlerken, bir kısım ise tebrik ediyor" şeklinde konuştu.
Fidan, aktivite gruplarına uygun bisikleti olmayan ve güvenlik önlemi yetersiz kişileri almadıklarının altını çizerek, özellikle çocukları uygunsuz koşullarda bisiklet kullanmamaları konusunda uyardı.
