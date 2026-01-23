İstanbul'un merdivenlerini parkura çevirdi. Geceleri şantiyede çalışıyor, gündüzleri downhill yapıyor

Üsküdar'ın dik merdivenli yokuşlarında Fidan'ın gerekli güvenlik önlemlerini alarak yaptığı bisiklet sürüşü, basın mensupları tarafından kayda alındı.

Küçükken de atik ve enerjik olduğunu, dağlara tırmanıp gezdiğini anlatan Fidan, sosyal medyada downhill tipi bisiklet görünce bu alana ilgi duyduğunu dile getirdi.

Fidan, "İlk bisikletimle sıradan yerlerden inerek acemiliği attım. Ardından sosyal medyada bu işi yapanları takip ettim, onların yaptıkları benim daha da çok hoşuma gitmeye başladı. Yavaş yavaş ikinci bisikletime kamera takıp dağlara çıktım'' dedi.

Kendisi gibi bisiklet kullanan kişilerle arkadaşlık kurup belirli günlerde toplanmaya başladıklarını ve grup halinde sürüşler yaptıklarını aktaran Fidan, ilk başlarda düşüp bir yerini kırmasından endişelenen ailesinin zamanla kendisine destek olduğunu ifade etti.