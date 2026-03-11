Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

İzmir'de şaşırtan görüntü. Domuzlar sokağa indi, yiyecek aradı

11.03.2026 13:58

İHA

İzmir'de ormanlık alandan yerleşim yerine inen yaban domuzları, gündüz vakti yiyecek aradı.

İzmir'de şaşırtan görüntü. Domuzlar sokağa indi, yiyecek aradı
IHA

Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, rotalarını Balçova ilçesine çevirdi.

 

Yetişkin ve yavrulardan oluşan bir domuz sürüsü, gündüz vakti sokak aralarında dolaştı.

İzmir'de şaşırtan görüntü. Domuzlar sokağa indi, yiyecek aradı 1
IHA

Evlerin arasına kadar giren domuzlar, çevredeki çöp konteynerlerini karıştırarak karınlarını doyurmaya çalıştı.

 

Sürünün rahat tavırları ve insanlardan kaçmamaları dikkat çekti. Sokakta yürürken karşılarında yaban domuzlarını gören bölge sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

İzmir'de şaşırtan görüntü. Domuzlar sokağa indi, yiyecek aradı 2
IHA

İnsanlara aldırış etmeyen domuzlar, uzun süre çöplerde yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.