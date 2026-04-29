İzmir'de zincirleme kaza. Freni arızalanan tır araçlara çarptı
29.04.2026 18:04
Son Güncelleme: 29.04.2026 18:13
İHA
İzmir'de freni arızalanan tır çok sayıda araca çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 7 kişi de yaralandı.
Kaza, Manisa istikametinden Bornova yönüne seyir halinde olan tırın freninin patlamasıyla meydana geldi.
Kontrolden çıkan tırın refüjü aşarak karşı şeride geçmesi ve gelen araçlara çarptı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4'ü ağır olmak üzere 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.