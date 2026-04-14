İzmir'in 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacak: 1 ilçede 8 saat sürecek (14 Nisan İZSU su kesintisi listesi)
14.04.2026 09:53
NTV - Haber Merkezi
İzmir'de bazı ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) su kesintisi programını paylaştı.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yayımlanan 14 Nisan tarihli su kesintisi programıyla, İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı belli oldu. Yaşanan arızalardan kaynaklı uygulanacak olan su kesintileriyle birlikte bazı mahallelere akşam saatlerine kadar su verilemeyecek. Seferihisar ilçesinde bulunan 2 mahallede su kesintilere 8 saate kadar sürecek.
İşte 14 Nisan 2026 İZSU su kesintisi programı;
BAYRAKLI-OSMANGAZİ
14.04.2026 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI OSMANGAZİ MAHALLESİ 604 SOKAK NO: 17 VANA ARIZASI NEDENİYLE BÖLGE VANASI KAPATILDI
BORNOVA-GÜRPINAR
14.04.2026 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA GÜRPINAR MAHALLESİ 7018/2 SOKAK İÇİ BRANŞMAN TAPALAMA. BÖLGE VANASI KAPATILDI
BORNOVA-DOĞANLAR, MEVLANA
14.04.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA DOĞANLAR MAHALLESİ SU KAÇAKLARI BİRİMİ BAKIM İÇİN. BÖLGE VANASI KAPATILDI
KARABAĞLAR
ESENTEPE, FAHRETTİN ALTAY, GENERAL KAZIM ÖZALP, MUAMMER AKAR, ÜÇKUYULAR
14.04.2026 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR
ALİ FUAT ERDEN, GAZİ, LİMONTEPE, UMUT, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN
14.04.2026 saat 08:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR-ARAP HASAN, BASIN SİTESİ
14.04.2026 saat 13:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR-GÖDENCE, GÖLCÜK
14.04.2026 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
Gediz Elektrik tarafından bölgede yapılan enerji kesintisi dolayısı ile Basınç düşüklüğü / Su akmıyor şikayetleri yaşanabilir.
TORBALI-KUŞÇUBURUN
14.04.2026 saat 09:27 ile 11:27 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR..
