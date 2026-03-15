İzmit Körfezi'nin temizlenmesi flamingo sayısını iki kat artırdı

Bölgede bugüne kadar 170'in üzerinde kuş türünün tanımlandığına dikkat çeken Bakır, bu türler arasında dünya çapında koruma altında olan kuşların da bulunduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Bu 170 türün içinde bazıları çok önemli. Örneğin nesli tükenme tehlikesi altında olan 'dik kuyruk' kuş türümüz var ve bu tür tüm dünya için çok önemli. Üredikten sonra burayı beslenme ve dinlenme alanı olarak kullanmakta. Diğer bir türümüz de 'küçük karabatak'. Bu türümüz de yine aynı şekilde üredikten sonra İzmit Körfezi'ni beslenme ve dinlenme alanı olarak seçiyor.”

Körfezdeki çamurun temizlenmesiyle, bölgedeki kuş sayısının daha da artacağı düşünülüyor.