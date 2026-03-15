İzmit Körfezi'nin temizlenmesi flamingo sayısını iki kat artırdı
15.03.2026 15:13
İHA
İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizliği sürüyor. Körfezin temizlenmesi ekosistemi de canlandırdı. Flamingolar tekrar körfezi mesken tuttu. Üç yılda, körfezdeki flamingo sayısı iki kat arttı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Biyoloğu Dr. Recep Bakır; flamingoların Tuz Gölü, Gediz Deltası veya Akdeniz bölgesinde üredikten sonra kışlamayı İzmit Körfezi'nde geçirdiğini söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında, İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi'ni hayata geçirilmişti.
Üç yılda denizden 1 milyon 750 metreküp çamur çıkarıldı. Körfezin temizlenmesi, ekosistemi de canlandırdı.
Başta flamingo olmak üzere İzmit Körfezi'ndeki göçmen kuşların sayısı arttı.
Bakır "2023 yılındaki flamingo sayısı 260 civarındaydı. Temizlik çalışmalarının etkisiyle bu sayı 2024 yılında 500'e yaklaştı. 2025 yılında da 450-500 civarında devam etti." dedi.
İZMİT KÖRFEZİ 170'E YAKIN KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Bölgede bugüne kadar 170'in üzerinde kuş türünün tanımlandığına dikkat çeken Bakır, bu türler arasında dünya çapında koruma altında olan kuşların da bulunduğunu ifade ederek şunları kaydetti:
“Bu 170 türün içinde bazıları çok önemli. Örneğin nesli tükenme tehlikesi altında olan 'dik kuyruk' kuş türümüz var ve bu tür tüm dünya için çok önemli. Üredikten sonra burayı beslenme ve dinlenme alanı olarak kullanmakta. Diğer bir türümüz de 'küçük karabatak'. Bu türümüz de yine aynı şekilde üredikten sonra İzmit Körfezi'ni beslenme ve dinlenme alanı olarak seçiyor.”
Körfezdeki çamurun temizlenmesiyle, bölgedeki kuş sayısının daha da artacağı düşünülüyor.
