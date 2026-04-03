Jeotermal serada kiraz yetiştirildi
03.04.2026 10:53
Son Güncelleme: 03.04.2026 12:59
AA
Afyonkarahisar'da proje kapsamında jeotermal sahada kiraz hasadı gerçekleştirildi. İlk mahsuller olumlu sonuç verdi.
Sandıklı ilçesine bağlı Sandıklı mahallesinde 3 yıl önce AR-GE çalışmaları kapsamında 1200 metrekarelik jeotermal serada kiraz üretimi projesi yapıldı.
Proje kapsamında seraya 17 kiraz çeşidi dikildi. Dikilen kirazlardan bazıları meyve verdi ve meyve veren kirazların da hasadına başlandı.
İLK HASATLAR İÇ PİYASAYA SUNULACAK
Sera sahibi Hasan Mutlu, bölgedeki jeotermal seracılık faaliyetlerinde yeni bir döneme geçtiklerini söyledi.
Domates de ektiklerini ve onun yanında kiraz üretimine de yöneldiklerini anlatan Mutlu, bu mevsimde kiraz yetiştirmenin zor olduğunu fakat olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti.
Mutlu hasat ettikleri ilk ürünleri de iç piyasaya sunacaklarını ekledi.
"KALİTELİ ÜRETİM YAPMAYI BAŞARDIK"
Proje ortaklarından İlker İrge ise, jeotermal serada yerli ve ithal kiraz fidanlarında deneme yaptıklarını dile getirdi. İrge, Afyonkarahisar'ın Türkiye'de önemli bir kiraz üretimi merkezi olduğuna dikkat çekerken şöyle devam etti:
"Beklenenden çok daha yüksek kaliteli üretim yapmayı başardık. İlerleyen günlerde de hasadımız devam edecek."
