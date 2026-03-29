"Kaberia" adıyla inşa edilmiş. Zamana direniyor, görkemiyle dikkat çekiyor

Tarih boyunca birçok uygarlığın iz bıraktığı kale hem askeri hem de sosyal yaşamın merkezi olarak kullanıldı. Bugün ise hem yerli hem yabancı turistlerin ilgi odağı olan kale, ziyaretçilerine tarihi dokunun yanı sıra eşsiz bir panorama sunuyor. Niksar Evleri ile birlikte bölgenin kültürel mirasını tamamlayan yapı, Tokat’ın önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Zamana direnen görkemiyle Niksar Kalesi, geçmişin izlerini günümüze taşımaya devam ediyor.