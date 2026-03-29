"Kaberia" adıyla inşa edilmiş. Zamana direniyor, görkemiyle dikkat çekiyor
29.03.2026 15:03
İHA
Tokat’ın Niksar ilçesinde bulunan kale binlerce yıllık geçmişi, çok katmanlı yapısı ve eşsiz manzarasıyla zamana meydan okuyarak bölgenin en önemli tarihi ve turistik değerlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Niksar ilçesinde bulunan Niksar Kalesi, binlerce yıllık geçmişine rağmen ayakta kalarak tarihi kimliğini korumaya devam ediyor.
Pers kökenli Pontus Krallığı döneminde "Kaberia" adıyla inşa edildiği bilinen kale, Roma döneminde yapılan eklemelerle bugünkü mimari formuna kavuştu.
Akropol alanını çevreleyen sur sistemiyle dikkat çeken kalede, Roma savunma mimarisine özgü iç, orta ve dış sur hatları bir arada bulunuyor.
Özellikle 7 ve 9’uncu yüzyıllarda güneyden gelen akınlara karşı güçlendirilen kale, döneminin askeri stratejisini yansıtan önemli yapılar arasında yer alıyor. Kale içerisinde yapılan incelemelerde iki hamam, iki mescit, medrese, kilise ve hapishane kalıntılarına rastlanırken, bu yapılar bölgenin farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını gözler önüne seriyor.
Tarih boyunca birçok uygarlığın iz bıraktığı kale hem askeri hem de sosyal yaşamın merkezi olarak kullanıldı. Bugün ise hem yerli hem yabancı turistlerin ilgi odağı olan kale, ziyaretçilerine tarihi dokunun yanı sıra eşsiz bir panorama sunuyor. Niksar Evleri ile birlikte bölgenin kültürel mirasını tamamlayan yapı, Tokat’ın önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Zamana direnen görkemiyle Niksar Kalesi, geçmişin izlerini günümüze taşımaya devam ediyor.
