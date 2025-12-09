Kaçkar Dağları'nda beslenen hayvanların sütünden yapılan pide müşteriye özel yapılıyor

Rize'nin Derepazarı ilçesine ait olan bu lezzet, ismini ilçeden alıyor. İçerisine konulan peynirinden tereyağına kadar her şey Kaçkar Dağları'nda beslenen hayvanlardan temin ediliyor.

Rize'nin Derepazarı İlçesi'nde pide ustalığı yapan Efkan Kart, 2 oğlunu da kendisi gibi pide ustası olarak yetiştiriyor.