Kaçkar Dağları'nda beslenen hayvanların sütünden yapılan pide müşteriye özel yapılıyor
09.12.2025 21:13
Rize'nin coğrafi işaretli Derepazarı Pidesi, doğal içeriği ve damaklarda iz bırakan lezzetiyle nesilden nesile aktarılıyor.
Rize'nin Derepazarı ilçesine ait olan bu lezzet, ismini ilçeden alıyor. İçerisine konulan peynirinden tereyağına kadar her şey Kaçkar Dağları'nda beslenen hayvanlardan temin ediliyor.
Rize'nin Derepazarı İlçesi'nde pide ustalığı yapan Efkan Kart, 2 oğlunu da kendisi gibi pide ustası olarak yetiştiriyor.
Efkan Kart "Pideyi, müşteriye göre ince kenar veya kalın kenar olarak yapıyoruz. Bana sorarsanız en makbulü ince kenar ve iyi pişmiş halidir" ifadelerini kullandı.
2 oğlunu da kendi gibi birer usta olarak yetiştirdiğini dile getiren Kart "Oğullarım 2 yıldır yanımdalar. Çıraklıktan başladılar, daha sonra benim gibi pide yapmayı öğrendiler'' dedi.
18 yaşındaki Pide Ustası Kaan Kart ise pidenin yapılış aşamalarını şu şekilde anlattı:
"Önce hamurumuzu usulüne uygun açıyoruz. Sonra ununu, tuzunu, suyunu belirli ölçülerde koyuyoruz. Biraz da mayasını ekliyoruz. Mayası geldikten sonra hamuru kesiyoruz, böylelikle hamur dinleniyor. Kabardıktan sonra hamurumuzu açıp peynirli pidemizi yapıyoruz. Peynirimiz yaylalardan geliyor. Yağımız da aynı şekilde."
Derepazarı Pidesi, kullanılan malzemelerin doğallığı, üretim tekniği ve pide ustalarının mahareti ile günümüze ulaşan Karadeniz lezzetleri arasında yer alıyor.
Tadının değişmemesi için kesilmeden servis edilen Derepazarı Pidesi; kolot peynirli, kıymalı, karışık, kavurmalı ve sade olmak üzere çeşitli şekillerde üretiliyor. Yapımında katkısız tereyağı ve doğal kaynak suyunun kullanılması, Derepazarı Pidesi'ne ayrı bir tat katıyor.
Pide; kumar, gürgen, meşe veya kızılağaç odunu kullanılan karataş fırınlarda pişiriliyor.
