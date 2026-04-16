Kağıthane'de 6 araç birbirine girdi, trafik kilitlendi
16.04.2026 14:30
Son Güncelleme: 16.04.2026 14:35
DHA
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu üzerinde 6 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik kilitlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul Kağıthane'de Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda saat 12.00 sıralarında trafik nedeniyle öndeki otomobilin ani fren yapması üzerine arkadan gelen araçlar duramayıp birbirine çarptı.
6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik durma noktasına geldi.
Kaza nedeniyle Sadabad 1 Viyadüğü bir süre trafiğe kapandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Trafik ekipleri, ulaşımı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağladı.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
