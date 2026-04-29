Kağıthane'de evin çatısına düşen okul servisinin şoförü öldü
29.04.2026 10:17
DHA
İstanbul Kağıthane'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği okul servisi, evin çatısına düştü. Hayatını kaybeden şoförün kısa süre önce öğrencileri evlerine bıraktığı ve başka bir iş yerindeki işçileri almaya gittiği öğrenildi.
Çağlayan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ilginç bir trafik kazası meydana geldi.
Yokuş aşağı ters yönden indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği okul servisi önce takla attı, ardından da evin çatısına düştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan şoför Mustafa Fedaioğulları'nı bulunduğu yerden kurtardı.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenen şoför, bilinci açık şekilde ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan şoför yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.
Kafatasında çatlak olduğu tespit edilen Fedaioğulları’nın iç kanama geçirerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.
KAZAYA İLİŞKİN AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
Hayatını kaybeden Fedaioğulları’nın şeker hastası olduğu, alçı ve inşaat ustalığı yaptıktan sonra emekli olduğu öğrenildi.
Emekliliğinin ardından servis şoförlüğüne başlayan Fedaioğulları’nın gündüzleri okul servisinde çalıştığı akşam ise bir iş yerinin servis şoförlüğünü yaptığı, evli ve 7 çocuk sahibi olduğu bilgisi edinildi.
YOLDA FREN İZİNE RASTLANMADI
Kazanın kısa bir süre önce öğrencileri evlerine bıraktığı öğrenilen Fedaioğulları’nın iş yerindeki işçileri almaya gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekiplerinin, yokuşta herhangi bir fren izine rastlamadığı bilgisine ulaşıldı.
Okul servisinin çatısına düştüğü evde yaşayan İsmail Koç da kazaya ilişkin verdiği bilgide "Minibüs duvara vurup duvardan çatıya düşüyor." diye konuştu.
