Kağıthane'de hareketli anlar. Uyarılan gençler polise saldırdı, açılan ateşte berber vuruldu
29.04.2026 12:55
DHA
İstanbul Kağıthane'de bir polis, okulun karşısındaki parkta yüksek sesle küfürlü konuşan gençleri uyarınca saldırıya uğradı. Polisin açtığı uyarı ateşinde kaldırımdaki berber ağır yaralandı.
GENÇLER POLİSE SALDIRDI, POLİS UYARI ATEŞİ AÇTI
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan okulun karşısındaki parkta dün saat 15.00 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, okul polisi H.Ç., parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gruba uyarıda bulundu.
Kısa sürede tartışmaya dönüşen olay sırasında 3 şüpheli, polis memurunu burnuna vurarak dövdü.
KALDIRIMDAKİ BERBER VURULDU
Kaçan şüphelilerin peşinden giden polis memuru, uyarı ateşi açıp, "dur" ihtarında bulundu. Bu sırada kaldırımda bulunan berber Hakan B. (48), göğsünden vuruldu.
Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları ise park halinde bulunan hafif ticari araca isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
POLİSE SALDIRANLAR YAKALANDI
Ağır yaralı Hakan B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüpheliler M.S.P. (16), S.K.G. (16) ve H.B.'yi (16) kısa sürede yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden poliste suç kaydı olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
