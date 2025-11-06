Kalabalık ailelerin gelir kapısı: ''Zahmetli ve tehlikeli bir iş''

1992 yılında meşe kömürü üretimine başladıklarını belirten baba Sait Saraç, Silifke ilçesinin Toros Dağları eteklerinde, ailesiyle birlikte mangal kömürü ürettiklerini söyledi. Mangal kömürünün her ağaçtan yapılmadığını anlatan Saraç, Adana ve Mersin'in bazı bölgelerinde narenciye ağaçlarından üretilen kömür ile meşe kömürünün kalitesinin birbirinden farklı olduğunu belirterek, "Pınar meşesinin kömürü çok kalitelidir" dedi.

Üretim sürecini anlatan Saraç, "Odunlar kesildikten sonra depoya alınır ve ortalama 15 ila 22 gün arasında yanmaya bırakılır. Yanma işlemi tamamlandıktan sonra, üzerine naylon örtüyoruz, böylece ateşin sönmesi sağlanır ve hava almaz. Hava almadan, kömürleri yaklaşık 10 gün boyunca soğutuyoruz. Ardından kömürleri çıkarıp satışa hazırlıyoruz. Bu zahmetli ve tehlikeli bir iş. 24 saat nöbet tutuyoruz, arada 2 saat uyuyabilirsiniz ama rüzgarlı bir hava varsa uyumak en fazla yarım saat ya da bir saatle sınırlı olmalı; aksi takdirde odunlar kül olur ve kimseye fayda sağlamaz" diye konuştu.