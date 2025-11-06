Kalabalık ailelerin gelir kapısı: ''Zahmetli ve tehlikeli bir iş''
06.11.2025 11:33
Son Güncelleme: 06.11.2025 11:34
İHA
Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in yüzde 53'ü ormanlarla kaplı ve bu ormanlar, çeşitli üretim alanlarını da beraberinde getiriyor. Bu üretimlerden biri de 'meşe kömürü' olarak dikkat çekiyor.
Toros Dağları'nın eteklerinde, tapulu arazilerde yetişen meşe ağaçları sayesinde, özellikle 20-25 kişilik kalabalık aileler tarafından üretilen meşe kömürü, zahmetli bir üretim süreciyle biliniyor. Silifke ilçesinin Keşli Türkmenli Mahallesi'nde, bin 500 metre rakımda yaşayan Saraç ailesi, 'altın' ve 'kara elmas' olarak adlandırdıkları meşe kömürünü üretiyor. Dededen toruna kadar birçok aile ferdinin birlikte çalıştığı bu kömür üretimi, aileyi 33 yıldır kesintisiz bir şekilde geçindirmelerini sağlıyor.
''ZAHMETLİ VE TEHLİKELİ BİR İŞ''
1992 yılında meşe kömürü üretimine başladıklarını belirten baba Sait Saraç, Silifke ilçesinin Toros Dağları eteklerinde, ailesiyle birlikte mangal kömürü ürettiklerini söyledi. Mangal kömürünün her ağaçtan yapılmadığını anlatan Saraç, Adana ve Mersin'in bazı bölgelerinde narenciye ağaçlarından üretilen kömür ile meşe kömürünün kalitesinin birbirinden farklı olduğunu belirterek, "Pınar meşesinin kömürü çok kalitelidir" dedi.
Üretim sürecini anlatan Saraç, "Odunlar kesildikten sonra depoya alınır ve ortalama 15 ila 22 gün arasında yanmaya bırakılır. Yanma işlemi tamamlandıktan sonra, üzerine naylon örtüyoruz, böylece ateşin sönmesi sağlanır ve hava almaz. Hava almadan, kömürleri yaklaşık 10 gün boyunca soğutuyoruz. Ardından kömürleri çıkarıp satışa hazırlıyoruz. Bu zahmetli ve tehlikeli bir iş. 24 saat nöbet tutuyoruz, arada 2 saat uyuyabilirsiniz ama rüzgarlı bir hava varsa uyumak en fazla yarım saat ya da bir saatle sınırlı olmalı; aksi takdirde odunlar kül olur ve kimseye fayda sağlamaz" diye konuştu.
''MARKETLERDE ÇOK YÜKSEK FİYATLARLA SATILIYOR''
Yılda 80 ile 150 ton arasında üretim yaptıklarını belirten Saraç, bu yıl hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle üretimlerinin 80 ton civarında kaldığını söyledi. Meşe kömürünün toptan kilogram satış fiyatının 35 ile 42 TL arasında olduğunu da ekleyen Saraç, "Türkiye genelinde kömür piyasası bu şekilde. Ancak bazı marketler ve bakkallar, kömürü çok yüksek fiyatlarla satıyor. Ben burada ailemle birlikte çalışmama rağmen, ancak yüzde 20 ile 30 arasında bir kazanç elde edebiliyoruz. Oysa bizden 35 ile 40 TL arasında alınan kömürleri, bazı yerlerde 80 ile 150 TL arasında satıyorlar. Arada ciddi bir fiyat farkı var. Bunu vicdanlarına bırakıyorum, çünkü bence bu fark çok fazla. Bütün ürünlerde benzer durumu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Ocak yakarken gece gündüz sürekli nöbet tuttuklarını ve toz içinde çalıştıklarını anlatan Sinan Esen ise, kendi işlerini yürüttükleri için başlarında kimse olmadığını ve daha rahat çalışabildiklerini belirtti.
YASAL UYARI
SILIFKE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SILIFKE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.