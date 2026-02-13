Kalabalık sofraların vazgeçilmez lezzetiydi. Kış aylarında daha çok tüketiliyor
13.02.2026 11:27
Yozgat denildiğinde akıllara ilk gelen lezzetlerden olan saya çörek, aile sofralarında yerini alıyor.
Un, biraz süt, su, tuz ve maya karışımından oluşan hamura şekil verilmesiyle oluşan saya çörek, arasına yağ konulduktan sonra tekrar yoğuruluyor. Bezeler halinde şekil verilen hamur tepsilere dizilerek sobada odun ateşinde pişiyor. Nesiller boyu aktarılan bu hamur işi tarifi, sabah kahvaltılarında ve aile sofralarında yerini alıyor.
Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Kasabasında yaşayan Saime Sungur saya çörek yapmayı annesinden öğrenerek bugünlere geldiğini ifade etti.
Sungur, "Yoğurduğum hamuru 1 saat dinlendirdim. Daha sonra yağlayıp pişireceğim. Saya çöreği, sobada pişirildiği için daha çok kış günlerinde tüketiyoruz" dedi.
Aile büyükleri 91 yaşındaki Hanife Sungur ve Habib Sungur, saya çöreğinin eskiden daha kalabalık sofralarda yendiğini aktardı.
Hanife Sungur "Eskiden 3 tane çalışanımız, tarlada ise 20 işçimiz vardı. Bayramda sofraları kuruyorduk. İşçilerle, çobanlarla beraber yiyorduk. Ayırt etmezdik hiç. Hep birlikte yer içerdik" diyerek saya çöreğin kültürlerindeki yerine değindi.
