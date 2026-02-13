Kalabalık sofraların vazgeçilmez lezzetiydi. Kış aylarında daha çok tüketiliyor

Hanife Sungur "Eskiden 3 tane çalışanımız, tarlada ise 20 işçimiz vardı. Bayramda sofraları kuruyorduk. İşçilerle, çobanlarla beraber yiyorduk. Ayırt etmezdik hiç. Hep birlikte yer içerdik" diyerek saya çöreğin kültürlerindeki yerine değindi.