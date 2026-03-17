Kamp yaptığı köye yerleşti. Şehir hayatından bıkmıştı şimdi her şeyi kendi yapıyor
17.03.2026 13:13
AA
İstanbul'da yaşayan Yeliz Yıldırım şehir hayatından uzaklaşmak amacıyla, yıllar önce kamp yaptığı köye yerleşti. Yıldırım, hayvanlarıyla beraber doğada yaşamanın tarifsiz bir duygu olduğunu söylüyor.
İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki Yeliz Yıldırım, 7 yıl önce kamp yapmaya gittiği köye yerleşti. Kırıkkale'nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyünce yıllar önce kamp yapan Yıldırım, gittiği köyde doğayla iç içe yaşamdan çok etkilendi ve bir arazi satın aldı. Yıldırım aldığı arazide küçük bir köy evi inşa ederek İstanbul'daki yaşamını geride bıraktı. Kısa sürede köy yaşamına uyum sağlayan Yıldırım, arazisinde doğal üretime yöneldi. Şimdi ise 20 keçi, tavuk, hindi ve ördek besliyor. Ayrıca ektiği buğdaylardan elde ettiği unla kendi ekmeğini yapıyor.
KENDİ ÜRETİYOR
Sabahın ilk ışıklarıyla güne başlayan Yıldırım, köye yerleştiğinden beri keçi sütünden peynirini, ata tohumu buğdayından da ekmeğini yaptığını ve günün büyük bölümünü hayvanların bakımı ve üretim işleriyle geçirdiğini anlattı. Yıldırım köy hayatına başlarkken, çevresinden “Yapamazsın, geri dönersin” gibi yorumlar aldığını belirterek doğa yaşantısından da vazgeçmediğini ekledi.
"BASKI ALTINDA YAŞAMAMAK ÇOK GÜZEL"
Köy hayatının kendisini dinlendirdiğini ve huzur verdiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:
"Burada kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Her sabah herhangi bir baskı altında olmadan, hayvanlarımla uyum içinde yaşamak, toprakla ve ormanla iç içe olmak gerçekten çok güzel bir duygu."
Yıldırım, köy yaşamının İstanbul'daki hayatla kıyaslanamayacak kadar farklı ve huzurlu olduğunu sözlerine ekledi.
