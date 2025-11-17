Kansere karşı savaşını kazanan Ceylin için balonlar bırakıldı
17.11.2025 09:33
İHA
Hatay'da kansere karşı verdiği 4 yıllık mücadeleyi kazanan 4 buçuk yaşındaki Ceylin Konyalıçetin için renkli balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Ceylin Konyalıçetin, 8 aylıkken yakalandığı ‘Wilms Tümörü' hastalığın nedeniyle sol böbreğini kaybetti. Zorlu geçen 4 yıllık mücadelen ardından Ceylin, böbrek kanserini yendi. Anne Nazlı Konyalıçetin, evladı Ceylin'in hastalığını yenmesinin ardından gökyüzüne umut balonu bırakmak için program organize etti.
Kendileri gibi zorlu süreç yaşayan ailelere sabırlı ve güçlü olmalarını gerektiğini ifade eden anne Nazlı Konyalıçetin, kanseri yendiklerini için hep birlikte balonları uçurduğunu ve çok mutlu olduklarını söyledi.
Ceylin ve kanserle savaşan binlerce çocuk için gökyüzüne renkli balonlar bırakıldı. Hatay Belediyesi'nin de destek verdiği organizasyona vatandaşların ilgisi büyüktü.
