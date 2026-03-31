Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yapıldı. Yaklaşık 500 yıldır sapasağlam ayakta

Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyıl ortalarında Ardahan Kalesi’ni ele geçirdiği dönemde, kale ve çevresindeki yerleşimin ‘’Parakani'' adıyla anıldığı biliniyor.

Bu nedenle tarihi kale, 1595 tarihli Defter-i Mufassal-i Vilayet-i Gürcistan adlı Osmanlı kayıtlarında “Rabat-i Kala-i Parakan'' adıyla yer alıyor.

Aynı dönemde “Ardahan” isminin yalnızca bölgeyi ifade ettiği, yerleşim merkezinin ise Parakan olarak adlandırıldığı ifade ediliyor. Bu nedenle kale bazı kaynaklarda “Parakan Kalesi” adıyla geçiyor.