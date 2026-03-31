Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yapıldı. Yaklaşık 500 yıldır sapasağlam ayakta

31.03.2026 10:23
Son Güncelleme: 31.03.2026 10:33
İHA
Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilen Ardahan Kalesi, yaklaşık 500 yıldır zamana direniyor.
Ardahan'da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bulunan tarihi Ardahan Kalesi de karla kaplandı.
Osmanlı döneminde, 16. Yüzyıl ortalarında Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle inşa edilen, günümüze kadar ulaşmayı başaran Ardahan Kalesi'nde seyirlik manzaralar oluştu.
Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyıl ortalarında Ardahan Kalesi’ni ele geçirdiği dönemde, kale ve çevresindeki yerleşimin ‘’Parakani'' adıyla anıldığı biliniyor.
Bu nedenle tarihi kale, 1595 tarihli Defter-i Mufassal-i Vilayet-i Gürcistan adlı Osmanlı kayıtlarında “Rabat-i Kala-i Parakan'' adıyla yer alıyor.
Aynı dönemde “Ardahan” isminin yalnızca bölgeyi ifade ettiği, yerleşim merkezinin ise Parakan olarak adlandırıldığı ifade ediliyor. Bu nedenle kale bazı kaynaklarda “Parakan Kalesi” adıyla geçiyor.
Osmanlılar, Artanuci ve Artani bölgelerini 1551 yılında Gürcülerden aldı. Kalede bulunan Osmanlıca kitabe ise yapının 1556 yılında onarımdan geçirildiği anlamına geliyor. Onarım esnasında kale içindeki Gürcü kilisesinin yıkıldığı ve bu taşlardan, kale surlarının yapımında yararlanıldığı biliniyor. Kale duvarlarındaki Gürcüce yazılı taşlar, günümüze kadar ulaştı.
