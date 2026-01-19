Kar hasretini bin 744 rakımlı dağda giderdiler: Zirvede kış manzarası

Ailesiyle birlikte Dinek Dağı'na gelen Murat Gültekin, iklim değişikliği nedeniyle bölgede kar yağışının azaldığını belirterek, çocukların kar hasreti nedeniyle zirveye geldiklerini söyledi.

Gültekin, "İklim değişikliği sebebiyle ülkemizde artık kar yağışı azaldı, özellikle bizim bölgemizde. Çevre illere kar yağıyor ama merkeze bir türlü yağmıyor. Çocukların kar hasreti olduğu için biz de tadını çıkarmak amacıyla buraya geldik. İnşallah güzel vakit geçireceğiz" diye konuştu.