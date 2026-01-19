Kar hasretini bin 744 rakımlı dağda giderdiler: Zirvede kış manzarası
Kırıkkale'de şehir merkezinde kar yağışının etkili olmaması üzerine vatandaşlar, bin 744 rakımlı Dinek Dağı'nın zirvesine çıkarak kış manzarasının keyfini yaşadı.
Aileleriyle birlikte zirveye çıkan vatandaşlar, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla doğayla iç içe vakit geçirdi. Vatandaşlar, şehir merkezine kar yağmaması nedeniyle bu bölgeyi tercih ettiklerini ifade etti.
Soğuk havanın etkili olduğu Dinek Dağı'nda, karla kaplanan zirve ve yoğun bulutlar havadan görüntülendi.
Beyaza bürünen dağ silueti, bulutların arasından yükselen manzarasıyla görsel şölen sundu. Yüksek kesimlerde kışın tüm güzelliğini yansıtan doğa, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
Ailesiyle birlikte Dinek Dağı'na gelen Murat Gültekin, iklim değişikliği nedeniyle bölgede kar yağışının azaldığını belirterek, çocukların kar hasreti nedeniyle zirveye geldiklerini söyledi.
Gültekin, "İklim değişikliği sebebiyle ülkemizde artık kar yağışı azaldı, özellikle bizim bölgemizde. Çevre illere kar yağıyor ama merkeze bir türlü yağmıyor. Çocukların kar hasreti olduğu için biz de tadını çıkarmak amacıyla buraya geldik. İnşallah güzel vakit geçireceğiz" diye konuştu.
Kar görmeye geldiklerini anlatan Hakan Uzel de, burada keyifli vakit geçirdiklerini ve eğlendiklerini dile getirdi.
Uzel, "Şehir merkezine kar yağmadı, çok bekledik. Biz de dayanamayarak ailecek Dinek Dağı'na çıktık, karın tadını çıkarıyoruz. Burada çok keyifli vakit geçiriyor, eğleniyoruz" dedi.
Kar keyfi için Dinek Dağı'nı tercih ettiklerini ifade eden Sevda Uzel, "Biz de burada eğleniyoruz. Şehir merkezinde oturuyoruz, orada kar yok. Kar bize gelmedi, biz kara geldik. Doğa çok güzel" şeklinde konuştu.
