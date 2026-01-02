Kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Fotoğraf tutkunları soluğu orada aldı
02.01.2026 14:55
İHA
Bolu’da günlerdir aralıksız süren kar yağışı, Abant Gölü'nü beyaza bürüdü. Masalları andıran görüntüsüyle büyüleyen bölgeye ziyaretçi yağdı.
Abant Gölü, kartpostallık manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, ziyaretçiler 1 metreyi bulan kar örtüsü eşliğinde kışın tadını çıkarıyor.
İl genelinde günlerdir devam eden kar yağışıyla birlikte, Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışını özleyen vatandaşlar ise şehir dışından Abant Gölü’ne akın etti. Kar kalınlığının 1 metre olarak ölçüldüğü bölgede ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli dakikalar geçirdi.
Öte yandan İl Özel İdaresi ekiplerinin gece gündüz Abant yolundaki kar küreme mücadelesi sürüyor.
Adem ve Yağmur çifti, karlı havada Abant’ın görülmeye değer olduğunu belirtti. Adem, "Biz Sakarya’dan geliyoruz. Burası kışın gerçekten muazzam oluyor. Anlatmaya gerek yok, gerçekten kıymetini bilmemiz gerekiyor" dedi.
