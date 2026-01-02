Kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Fotoğraf tutkunları soluğu orada aldı

02.01.2026 14:55

İHA

Bolu’da günlerdir aralıksız süren kar yağışı, Abant Gölü'nü beyaza bürüdü. Masalları andıran görüntüsüyle büyüleyen bölgeye ziyaretçi yağdı.

Kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Fotoğraf tutkunları soluğu orada aldı
iStockPhoto

Abant Gölü, kartpostallık manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, ziyaretçiler 1 metreyi bulan kar örtüsü eşliğinde kışın tadını çıkarıyor.

Kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Fotoğraf tutkunları soluğu orada aldı 1
IHA

İl genelinde günlerdir devam eden kar yağışıyla birlikte, Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Fotoğraf tutkunları soluğu orada aldı 2
IHA

Kar yağışını özleyen vatandaşlar ise şehir dışından Abant Gölü’ne akın etti. Kar kalınlığının 1 metre olarak ölçüldüğü bölgede ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli dakikalar geçirdi.

 

Öte yandan İl Özel İdaresi ekiplerinin gece gündüz Abant yolundaki kar küreme mücadelesi sürüyor.

Kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Fotoğraf tutkunları soluğu orada aldı 3
IHA

Adem ve Yağmur çifti, karlı havada Abant’ın görülmeye değer olduğunu belirtti. Adem, "Biz Sakarya’dan geliyoruz. Burası kışın gerçekten muazzam oluyor. Anlatmaya gerek yok, gerçekten kıymetini bilmemiz gerekiyor" dedi.

