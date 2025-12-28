Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti! Evler ve araçlar kara gömüldü
28.12.2025 10:40
İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar hayatı olumsuz etkilerken araçlar ve tek katlı evler ise kara gömüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından ilçede akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, her yeri beyaza bürüdü.
Kar kalınlığının merkezde 40 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi geçtiği ilçede, park halindeki araçlar ve tek katlı evler tamamen kara gömüldü.
ULAŞIMA KAPANDI
Kar yağışı ve tipi, şehirler arası ulaşımı da olumsuz etkiledi.
Yüksekova-Van ve Yüksekova-Şemdinli kara yollarında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışla birlikte çok sayıda köy yolu da ulaşım kapandı. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.