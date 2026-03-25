Kar suları eriyince ırmak taştı. Çiftçiler zor durumda

25.03.2026 13:33

İHA

Tokat'ta Çekerek Irmağı'nın taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı. Tarlalarına giremeyen çiftçiler yetkililerden çözüm bekliyor.

Kar suları eriyince ırmak taştı. Çiftçiler zor durumda
IHA

İlçeye bağlı Çıkrak Mahallesi'nde, kar sularının erimesi ve etkili olan yağışlar nedeniyle Çekerek Irmağı'nın debisi yükseldi. Irmak seviyesindeki artış sonucu çevredeki tarım arazileri sular altında kaldı. Bölgede özellikle pancar ekimi için hazırlık yapan çiftçiler, tarlaların sularla kaplanması nedeniyle ekim yapamaz hale geldi. 

Kar suları eriyince ırmak taştı. Çiftçiler zor durumda 1
IHA

Arazilerin büyük bölümünün çamur ve suyla dolu olduğu görülürken, üreticiler ekim sezonunun gecikmesinden endişe ediyor.

 

Mahalle sakinlerinden Arif İncebiz, "Pancar ekeceğimiz arazi ekim zamanı geldi. Tarlalarımız şu anda sular içerisinde. Çaresiziz. Yetkililerden bu işe el atmalarını bekliyoruz. Traktörlerimiz girdiği yerde çamurdan çıkamıyor" dedi.

 

Öte yandan, bölgede suyun ne zaman çekileceği belirsizliğini korurken, çiftçiler yetkililerden kalıcı çözüm talep ediyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

TOKAT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TOKAT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.