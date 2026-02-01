Kar üzerinde namaz kıldı. Dondurucu soğuğa rağmen çatıda ibadet

Yaşananları anlatan Yılmaz Akdoğan, bölgede son yılların en sert kışının yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Malum, son 10 yılın en yoğun kar yağışını ve en soğuk günlerini yaşıyoruz. Çatılarda çok fazla kar biriktiği için temizlik çalışmalarına başladık. Çalıştığımız sırada ikindi ezanı okundu. Arkadaşım namaz vaktini geçirmemek için aşağı inmek yerine montunu sererek kar üzerinde namazını kıldı. Ben de o anlamlı anları kayıt altına aldım. Allah herkese namazı nasip eylesin."

Yüksekova'da ekiplerin ve vatandaşların karla mücadelesi aralıksız devam ediyor.