Karabük'te bin 500 yıllık bıçaklar bulundu
17.04.2026 10:00
AA
Karabük'te bulunan Hadrianopolis Antik Kenti'nde bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen bıçaklar ve "kösüre" olarak da bilinen bileme taşı ortaya çıkarıldı.
Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kentte, Prof. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmaları yapılıyor.
Prof. Dr. Çelikbaş, gazetecilere, antik kentte kazı çalışmaları sırasında "Hamamlı Yapı Kompleksi" olarak adlandırdıkları yapının mutfak bölümünde bıçak seti ortaya çıkardıklarını söyledi.
Bıçakların boyutlarının birbirinden farklı olduğunu belirten Çelikbaş, "Dört bıçak ortaya çıktı ve yanlarında da bir bileme taşı da mevcuttu. Bıçaklar ilk çıktığı zaman çok parçalıydı. Yaklaşık 250 civarında parçadan oluşuyordu. Bu parçaları laboratuvarımızda birleştirdik ve tekrar aynı formlarına kavuşmasını sağladık" dedi.
Çelikbaş, bıçakların önemine değinerek, "Bıçakların aynı yerde çıkmış olması Hamamlı Yapı Kompleksi'nde yaşayan insanların hayvancılıkla uğraştığını işaret ediyor çünkü Hadrianopolis'te antik dönemde, özellikle Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerinde hayvancılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığını zaten arkeolojik veriler bizlere sunmuştu" diye konuştu.
Bıçakların tipolojik açıdan ender rastlanan örnekler olduğuna işaret eden Çelikbaş, şöyle devam etti:
“Bıçakların yanında da bileme taşı ortaya çıktı. Bileme taşı da bizim için önemli çünkü özellikle Türk-İslam döneminde Eskipazar yöresinde ortaya çıkarılan bir taş ocağı var, buna 'kösüre taşı' deniyor. Bu kösüre taşı, Osmanlı döneminde özellikle bıçak ve kesici aletlerin bilenmesinde kullanılan bir taş türü ve o dönemde çok ünlü.”
Çelikbaş, kösüre taşının da kazı alanında bıçaklarla birlikte ortaya çıkmasının, kösüre taşının bilinenden çok daha eski dönemlere kadar insanlar tarafından kullanıldığını da kanıtlamış olduğunu belirtti.
Uzman isim, "Bıçak setinin milattan sonra 5'inci, 6'ncı yüzyıla ait olduğunu da stratigrafik açıdan tespit etmiş olduk. Dolayısıyla Hadrianopolis coğrafyasında ve günümüz Eskipazar'ında da devam eden hayvancılık faaliyetlerinin yaklaşık bin 500 yıldır kesintisiz devam ettiğini bizlere göstermiş oldu" ifadelerini kullandı.
