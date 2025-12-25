Karadeniz sahillerinde yetişiyor, kanser hastalarının favori meyvesi oldu

Kokulu kara üzümün sporcular tarafından da sevilerek tüketildiğini aktaran Şinoforoğlu, "Glikoz ve fruktoz direkt kana karıştığı için maçtan yarım saat önce içildiğinde, sporcunun enerjisi yüksek kalıyor, kendisini daha dirençli hissediyor'' dedi.

Şinoforoğlu, kokulu kara üzümün sıcak içildiğinde bağırsak florasını düzenlediğini, ishal durumunda ise soğuk tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Kastamonu'nun sahil kesimlerinde yetiştirilen kokulu kara üzümün yaprağından ise sarma yapılıyor.