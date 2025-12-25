Karadeniz sahillerinde yetişiyor, kanser hastalarının favori meyvesi oldu
Karadeniz'de yetiştirilen kokulu kara üzümün, içeriğindeki resveratrol maddesi sayesinde kanser dokularının oluşumunu ve gelişimini engellediği ifade ediliyor.
Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan TÜBİTAK projesiyle, kokulu kara üzümün kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için ek gelir kapısı oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında kokulu kara üzümden elde edilen pekmez, sirke ve tatlıların zenginleştirilerek Kastamonu mutfağına kazandırılması amaçlanıyor.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kokulu kara üzüm yetiştiren emekli akademisyen Hüsnü Şinoforoğlu, yerel halkın kara üzüm hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını ifade etti. Şinoforoğlu, kokulu kara üzümden yaptığı ürünlere kanser hastalarının yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.
BAHÇESİNDE YETİŞTİRİYOR
Kokulu kara üzümün sporcular tarafından da sevilerek tüketildiğini aktaran Şinoforoğlu, "Glikoz ve fruktoz direkt kana karıştığı için maçtan yarım saat önce içildiğinde, sporcunun enerjisi yüksek kalıyor, kendisini daha dirençli hissediyor'' dedi.
Şinoforoğlu, kokulu kara üzümün sıcak içildiğinde bağırsak florasını düzenlediğini, ishal durumunda ise soğuk tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Kastamonu'nun sahil kesimlerinde yetiştirilen kokulu kara üzümün yaprağından ise sarma yapılıyor.
Kokulu kara üzüm üretiminin, Kastamonu ekonomisine katkı sağlayabileceğini kaydeden Şinoforoğlu, "Bu ürün, 750 rakımda daha çok yetişiyor. Nem ve rutubet istiyor. İl merkezi bin rakımın üzerinde olduğundan dolayı, 20 kilodan 1 kilo pekmez çıkıyor'' şeklinde konuştu.
Cilt kanseri olduğu süreçte sık sık kara üzüm tükettiğini dile getiren Şinoforoğlu, ‘’Ben kara üzümün kanseri iyileştirdiğine dair bir iddiada bulunmuyorum ancak fayda bulduğumu söyleyebilirim'' dedi.
Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ise "Kara üzüm, Amerika'da 'Isabella' adıyla biliniyor. Biz bu değeri bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalar yaparak geliştirmek istiyoruz. Gastronomi alanında TÜBİTAK projesi olarak ürün geliştirmesi sağlanabilir ya da ihtisas projesi olabilir" şeklinde konuştu.
