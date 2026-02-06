Karadeniz'de sessiz tehlike. Risk her geçen gün artıyor
06.02.2026 11:51
İHA
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışının ardından havaların hızla ısınması, uzmanlara göre sel ve heyelan riskini ciddi şekilde artırıyor.
Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Gümüşhane başta olmak üzere bölgenin yüksek kesimlerinde günlerce etkili olan kar yağışı, yerini ani sıcaklık artışına ve güneşli havaya bıraktı. Bu süreçte hızla eriyen kar kütlelerinin dere yataklarını beslediği, toprağın suya doygun hale geldiği belirtildi.
Uzmanlar, bu durumun ardından gelecek kuvvetli yağışların sel ve heyelan riskini katlayarak artıracağı uyarısında bulundu.
Özellikle eğimli araziler, dere kenarları ve geçmiş yıllarda heyelan yaşanan bölgelerin yüksek risk taşıdığına dikkat çekilirken, kar sularının yer altına sızarak zemin direncini zayıflattığı ifade edildi. Bölge genelinde küçük çaplı toprak kaymaları ve su baskınlarının yaşanabileceği, ani ve kısa süreli yağışların ise büyük hasarlara yol açabileceği vurgulandı.
Karın, su kaynaklarını besleyen en önemli kütle olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
"Doğu, Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde fazla kar görmüyoruz. Bazı durumlarda mevcut karın hızlı bir şekilde sıcaklık artışına bağlı olarak eridiğini görüyoruz. Bu tabi heyelanları tetikliyor. Buna mühendislik yapılarında çok şahit olduk. Dolayısıyla buna dikkat etmek önemli.''
Ersoy, ‘’Karın yavaş yavaş erimesi yerine yüksek sıcaklıklara bağlı olarak hızlı erimesi akışın yeraltına değil de yüzeye geçmesini sağlıyor. Dolayısıyla yeraltı sularını beslemesine sebep oluyor. Bu tür ısınmalar sadece beraberinde belki taşkın heyelanı getirebildiği gibi tam tersine kuraklığı da getirebiliyor" şeklinde konuştu.
