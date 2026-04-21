Karadeniz'de tekti defineciler yağmaladı, sadece temelleri kaldı
21.04.2026 10:03
İHA
Amasya'da Karadeniz Bölgesi'ndeki tek Zeus tapınağı olan 2 bin 100 yıllık yapının sadece temel taşları kaldı.
Yassıçal köyünde deniz seviyesinden bin 300 metre yükseklikte Romalıların baş tanrısı Zeus'un adını taşıyan 2 bin 100 yıllık tarihi tapınak bölgenin en hakim tepesinde bulunuyor.
Amasya Müzesi tarafından 2006 yılında yapılan 40 günlük kurtarma kazısı sonrası gün yüzüne çıkartılan sikkeler, seramik kalıntıları ve kandiller müzeye taşındı. Sonrasında alanda yeni bir çalışma kayıtlara geçmedi.
Tapınak alanı, zaman zaman define avcılarının hedefi noktası haline geldi.
AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Romalıların inanışına göre en büyük tanrı olarak bilinen ve askerlerin koruyucusu olduğu kabul edilen Zeus Stretios için yapılan tapınağın Karadeniz Bölgesi'ndeki tek Zeus tapınağı özelliği taşıdığını belirtti.
İpek, "Yıkılan tapınağın yeniden onarılması ve ziyarete açılabilmesi için bizim de elimizden ne gelirse onu yapmamız lazım" diye konuştu.
Turizm Haftası dolayısıyla Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Lokman Hekim Türbesi ile Zeus Tapınağı arasındaki güzergahta düzenlenen yürüyüşe katılanlara tapınağa ilişkin bilgiler verildi.
YASAL UYARI
AMASYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AMASYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.