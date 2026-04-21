Karadeniz'de tekti defineciler yağmaladı, sadece temelleri kaldı

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Romalıların inanışına göre en büyük tanrı olarak bilinen ve askerlerin koruyucusu olduğu kabul edilen Zeus Stretios için yapılan tapınağın Karadeniz Bölgesi'ndeki tek Zeus tapınağı özelliği taşıdığını belirtti.

İpek, "Yıkılan tapınağın yeniden onarılması ve ziyarete açılabilmesi için bizim de elimizden ne gelirse onu yapmamız lazım" diye konuştu.

Turizm Haftası dolayısıyla Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Lokman Hekim Türbesi ile Zeus Tapınağı arasındaki güzergahta düzenlenen yürüyüşe katılanlara tapınağa ilişkin bilgiler verildi.