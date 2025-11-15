Karadeniz'deki bolluk fiyatını düşürdü: Kilosu 100 liraya geriledi
15.11.2025 15:22
Karadeniz'deki bereket nedeniyle Kilis'te hamsinin kilosu 100 liraya düştü.
Karadeniz'de yaşanan bolluk, balık fiyatlarına olumlu yansıdı. Kilis'te balıkçı Serkan Aygün, hamsinin kilosunu 100 liraya düşürdüklerini belirterek vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Fiyatların düşmesiyle daha fazla balık aldığını belirten bir diğer müşteri Ahmet Karakurt "Hiç fark etmez, irisini de yeriz büyüğünü de yeriz, küçüğünü de. Önceden bir kilo alıyordum, fiyat 100 liraya düşünce 3 kilo aldım. Sağlığım için haftada en az 2-3 kez balık tüketiyorum" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 15 yıldır balıkçılık yaptığını, mesleğin kendisine babadan kaldığını belirten balıkçı Serkan Aygün, “Karadeniz'de bu yıl ciddi bir bolluk var. Biz de bu bolluğu Türkiye'nin en uzak illerinden biri olan Kilis'e yansıtmak istedik. Kilis'te balığa ilgi gerçekten yüksek. Şehrimizde daha çok et ve tavuk tüketiliyor ama biz balık kültürünü geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kampanyalarla taze balık sunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuşmasını sonlandırdı.
