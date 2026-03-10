Karadeniz'in en huzurlu şehirleri arasında yer alıyor. Zamanla emekli kentine dönüştü

Aslen Antalyalı olan ve 44 yıl önce tayinle geldiği Sinop’a emekliliğinde yerleşme kararı alan Mahmut Yücedağ, kentin emekliler için sakin ve yaşanabilir bir yer olduğunu söyledi. 1982 yılında Ayancık’ta göreve başladığını, 2021’de ise Sinop merkeze geldiğini belirten Yücedağ, o dönemde yaklaşık 28 bin olan şehir nüfusunun bugün 60 bine ulaştığını ifade etti.

Tekstil ürünlerinin fiyatlarının biraz yüksek olduğunu dile getiren Yücedağ, buna rağmen Sinop’un gezilecek yerleri, sosyal yaşamı ve sohbet edilebilecek elit insanlarıyla emekliler için uygun bir şehir olduğunu vurguladı.

Kentte güvenli bir ortam bulunduğunu da belirten Yücedağ, komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğunu ve insanların birbirini tanıdığı için rahat bir yaşam sürdüklerini belirterek Sinop’un bu özellikleri nedeniyle tercih edilen bir şehir olduğunu dile getirdi.