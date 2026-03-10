Karadeniz'in en huzurlu şehirleri arasında yer alıyor. Zamanla emekli kentine dönüştü
10.03.2026 10:31
İHA
Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip kenti Sinop, sosyal güvenlik kayıtlarına göre emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği iller sıralamasında Türkiye 2.'si oldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri, Sinop'taki demografik değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.
Emekli sayısının aktif sigortalı sayısını geçtiği iller sıralamasında Zonguldak zirvede yer alırken, Sinop 57 bin 5 çalışana karşılık 66 bin 273 emekli ile 2. sıraya yükseldi. Listenin üçüncü sırasında ise Balıkesir bulunuyor.
Emekliler, Sinop'un huzurlu yapısının kendileri için bir çekim merkezi olduğunu ancak çalışan genç nüfusun azalmasının şehri bir "emekli kenti" haline getirdiğini vurguladı.
Emekli vatandaş İsmail Hakkı İlik, yaz aylarını genellikle Sinop’ta karavanında geçiriyor. Şehrin emekliler için cazip bir yer olduğunu belirten İlik, bunun en önemli nedenlerinin Sinop’un güvenli ve sakin yapısı, temiz denizi ve huzurlu ortamı olduğunu ifade etti.
Karavanda konakladığını söyleyen İlik, “Karavanımın kapısı dahi açık; şimdiye kadar hırsızlık ya da kapkaç gibi bir olayla karşılaşmadım” dedi.
Aslen Antalyalı olan ve 44 yıl önce tayinle geldiği Sinop’a emekliliğinde yerleşme kararı alan Mahmut Yücedağ, kentin emekliler için sakin ve yaşanabilir bir yer olduğunu söyledi. 1982 yılında Ayancık’ta göreve başladığını, 2021’de ise Sinop merkeze geldiğini belirten Yücedağ, o dönemde yaklaşık 28 bin olan şehir nüfusunun bugün 60 bine ulaştığını ifade etti.
Tekstil ürünlerinin fiyatlarının biraz yüksek olduğunu dile getiren Yücedağ, buna rağmen Sinop’un gezilecek yerleri, sosyal yaşamı ve sohbet edilebilecek elit insanlarıyla emekliler için uygun bir şehir olduğunu vurguladı.
Kentte güvenli bir ortam bulunduğunu da belirten Yücedağ, komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğunu ve insanların birbirini tanıdığı için rahat bir yaşam sürdüklerini belirterek Sinop’un bu özellikleri nedeniyle tercih edilen bir şehir olduğunu dile getirdi.
