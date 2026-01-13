Karadeniz'in incisi mercek altına alındı. Uzungöl'ün sırrı ne?

Ersoy, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Uzungöl eski bir heyelan gölü. Günümüzde kısmen de olsa üst kısımlarda heyelana yönelik bazı aktiviteler tespit edildi. Alanın oluşum mekanizmasını ortaya koyarak bundan sonra özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak gelişebilecek büyük çaplı heyecanların önüne nasıl geçilir bunu anlamaya çalışıyoruz.''

‘’Uzungöl bizim incimiz'' diyen Ersoy, incelemeler için birkaç ay içinde somutlaştırılmış bir proje ortaya çıkabileceğini duyurdu. Uzman isim, projelerin bilimsel temelli olacağının da altını çizdi.