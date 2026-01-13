Karadeniz'in incisi mercek altına alındı. Uzungöl'ün sırrı ne?
13.01.2026 10:17
İHA
Doğu Karadeniz'in simge turizm noktaları arasında yer alan Uzungöl'ün oluşumuna neden olan heyelanın mekanizması, bilimsel olarak inceleniyor.
KTÜ'lü akademisyenler ve AFAD ekipleri tarafından yürütülecek çalışmalarda jeolojik, jeofizik ve jeomorfolojik incelemelerle heyelanın tetikleyici unsurları belirlenecek. Elde edilecek veriler, yalnızca Uzungöl'ün geçmişine ışık tutmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki olası afet risklerine karşı önleyici adımların atılmasına da katkı sağlayacak.
Eski bir heyelan gölü olan Uzungöl, bugün ahşap mimarisi ve dört mevsim sunduğu görsel zenginlikle dünya çapında tanınan bir destinasyon haline geldi. Bilim insanlarının yürüteceği bu proje, Uzungöl'ün yalnızca kartpostallık görüntülerden ibaret olmadığını, ardında güçlü bir jeolojik hikaye barındırdığını da gözler önüne serecek.
Uzungöl'de yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler veren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, turizm merkezinde ilk oluştuğu heyelan gibi tehlikenin olmadığını belirtti.
Ersoy, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Uzungöl eski bir heyelan gölü. Günümüzde kısmen de olsa üst kısımlarda heyelana yönelik bazı aktiviteler tespit edildi. Alanın oluşum mekanizmasını ortaya koyarak bundan sonra özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak gelişebilecek büyük çaplı heyecanların önüne nasıl geçilir bunu anlamaya çalışıyoruz.''
‘’Uzungöl bizim incimiz'' diyen Ersoy, incelemeler için birkaç ay içinde somutlaştırılmış bir proje ortaya çıkabileceğini duyurdu. Uzman isim, projelerin bilimsel temelli olacağının da altını çizdi.
