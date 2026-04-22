Karaman'da üretiliyor, dünyaya satılıyor. Binlerce kişi görmeye geldi
22.04.2026 13:49
İHA
Karaman'da bulunan 50 dekarlık lale tarlası, ziyaretçi akınına uğruyor.
Yurt içindeki park ve bahçeleri süsleyen laleler, doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ve il protokolü, lale tarlasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve tesis yetkililerinden üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Festival havasının hakim olduğu alanda üniversite öğrencileri ve esnaflar kurdukları stantlarda çiçekten taçlar ve çeşitli hediyelik eşyaların satışını gerçekleştiriyor.
Lale üretim tesisinin sorumlusu Yavuz Selim Ateş, bu yıl 50 dekar alanda yaklaşık 15 milyon adet çiçek soğanı üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Arazilerimizi ücretsiz bir şekilde ziyarete açtık. 2026 yılında da geleneği bozmadık. İlk hafta sonu yoğun yağışa rağmen 30 binden fazla ziyaretçi ağırladık. Bu ayın 26'sına kadar toplamda 200 binden fazla ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz.''
Türkiye'deki park ve bahçelere dikilen lale soğanlarının yaklaşık yüzde 95'ini yerli imkanlarla üretip pazarladıklarını aktaran Ateş, ihracat ağını da genişlettiklerini vurguladı.
Ateş, "Başta ABD olmak üzere Hollanda, Almanya, Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Yeni pazarımız olarak Kanada'yı da listemize ekledik. 2027 yılında üretim alanlarımızı 3 katına çıkarmayı planlıyoruz'' şeklinde konuştu.
