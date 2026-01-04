Kardan adamı dövdüler. "Bana çarptı" deyince arkadaşı tekme tokat parçaladı

Gece saatlerinde caddeden geçen iki genç, dükkan önündeki kardan adamı fark etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; gençlerden birinin kardan adamın yanından geçerken aniden duraksadığı ve bir mizansen (kurgu) başlattığı görüldü.

Gencin, ses tonunu inceltip tiyatral bir tavırla arkadaşına dönerek, "Ay Yasin aşkım kurtar beni, bana çarptı" diyerek kardan adamı şikayet etmesi ve yardım istemesi dikkat çekti. Bu çağrı üzerine diğer genç, senaryoya uyarak kardan adama saldırdı.