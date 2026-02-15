Karlar arasından çıktı. "Karın başkenti" olarak da anılıyor
15.02.2026 12:42
İHA
Bitlis, uzun ve sert kış mevsimiyle "karın başkenti" olarak anılırken, şubat ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte doğa erken uyanmaya başladı.
Bitlis'in en çok kar alan ilçelerinden Tatvan'da kar örtüsünün hemen yanı başında açan turuncu renkli aynısefa (calendula) çiçekleri, kışın ortasında adeta baharı müjdeledi.
Çevresinde hâlâ kar yığınlarının bulunduğu toprakta filizlenen çiçekler, kış ile baharın aynı karede buluştuğu dikkat çekici manzaralar oluşturdu. Özellikle beyaz kar örtüsü arasından yükselen canlı renkler, doğanın tüm zorluklara rağmen yeniden canlandığını gözler önüne serdi.
Çiçeklerin açtığı alanın bahçe sahibi Mehmet Okay, bu yıl kış mevsiminin Bitlis'te oldukça sert ve çetin geçtiğini belirterek, "Normal şartlarda bu çiçekler mart ayının sonu ya da nisan ayının başı gibi açar. Ancak bu yıl havaların erken ısınmasıyla birlikte beklenenden önce açtılar. Bu durum baharın yaklaştığını gösteriyor" dedi.
Uzmanlar ise kısa süreli ılıman havanın bitkileri erken filizlenmeye teşvik edebileceğini, ancak yaşanabilecek ani sıcaklık düşüşlerinin çiçeklere zarar verebileceğini ifade ediyor. Buna rağmen karların arasından yükselen çiçekler, Bitlis'te doğanın uyanışının habercisi olarak yorumlanıyor.