Karlar arasından çıktı. "Karın başkenti" olarak da anılıyor

Çiçeklerin açtığı alanın bahçe sahibi Mehmet Okay, bu yıl kış mevsiminin Bitlis'te oldukça sert ve çetin geçtiğini belirterek, "Normal şartlarda bu çiçekler mart ayının sonu ya da nisan ayının başı gibi açar. Ancak bu yıl havaların erken ısınmasıyla birlikte beklenenden önce açtılar. Bu durum baharın yaklaştığını gösteriyor" dedi.