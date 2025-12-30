Karlı havalarda şifa arayanların tercihi oldu. Solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor
30.12.2025 12:00
İHA
Gaziantep'te grip ve nezle gibi kış hastalıklarından korunmak için organik ürünleri tercih eden vatandaşlar, aktarlarda yoğunluk oluşturdu.
Serin havalarda bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, çeşitli bitkilerin karıştırılarak hazırlandığı kış çaylarını tercih ediyor.
Kış çayında bulunan zencefil, okaliptüs veya nane gibi bileşenler, boğaz ağrısını yatıştırmanın yanı sıra solunum sağlığını da destekliyor. Çaya eklenen bal ise doğal yumuşatıcı görevi görüyor.
Soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi hastalıklara bitkisel çözümler arayanların en çok satın aldıkları ürünler arasında ise kuşburnu, ıhlamur, zencefil, zerdeçal, hatmi çiçeği, tarçın ve ada çayı bulunuyor.
Aktar Bülent Bilici, 10 bitkinin karışımıyla yaptıkları kış çayına rağbetin çok fazla arttığını dile getirdi. Bilici, kış çayının tedavi edici özelliğinin olduğunu ve birçok solunum yolu enfeksiyonuna da iyi geldiğini belirtti.
Bilici, "Kış çayımız içinde tarçın, karanfil, hibiskus, gül, melisa ve papatya var. Artı macun veriyorum. ‘Eklemlerim ağrıyor, hiç halim yok' diyen müşterilerimize de daha farklı karışımlardan sunuyoruz" dedi.
Organik ürünler satan Hurşit Aktaş, özellikle son 2 haftadır satışların arttığını belirterek, her şeyin dengeli tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Vatandaşlardan Mustafa Hodu ise "Sıvılaştırılmış macun halinde bazı doğal ilaçlar kullanıyorum, onlarla korunmaya çalışıyorum. Genelde tarçın ve ada çayı içiyorum. Bu tür bitkisel ilaçları kullanmayı tercih ediyorum" şeklinde konuştu.
