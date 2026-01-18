Karne hediyesi kar eğlencesi: Aktepe'de 7'den 70'e kızak şöleni

Kızak şenliğine ilk defa gelen Fuad Garayev, "Daha önce gittiğim eğlence ve kayak merkezlerini aratmıyor. Sakarya merkezine de çok yakın bir yer, ben ilk defa geldim ve çok eğleniyorum. Yollar açık, Sakarya'dan buraya ulaşım çok güzel ve çok rahat" derken Elif Arslan, "Ben geçen hafta da geldim, yarın da geleceğim çok güzel. Eğleniyoruz, düşüyoruz ama komiklik oluyor" diye konuştu.