Kars'a mevsimin ilk karı düştü

01.12.2025 10:22

Kars'a dün gece mevsimin ilk karı yağdı. Kent merkezi beyaza büründü.

Kars'ta dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

 

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti.

Çevreyi beyaza bürüyen yağış sonrası esnaf iş yerlerinin önünü temizlerken, bazı sürücüler araçlarının camında biriken karları sildikten sonra yola çıktı.

Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kent merkezinde aralıklarla karla karışık yağmurun yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

