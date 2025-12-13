Karsın Kübalı gelinleri. İş için gittiler, aşkı bulup döndüler

Kardeşlerden Soner Budak ise Küba'ya yine iş için gittiğini ve gittikten 1 hafta sonra eşiyle tanıştığını söyledi. Kahve içmeye gittiği yerde yine tesadüfen tanışan çift bu tanışmayı evlilikle taçlandırdı. Soner Budak, eşinin annesiyle tanıştığında, annenin çok mutlu olduğunu ve kendisini aralarında görmekten mutluluk duyduklarını da ekledi.

Çiftler artık evliliğe karar vererek aileleri tanıştırdılar. Farklı ve renkli kültürlerin görüntüleri düğünlerine yansıdı.

“KÜBA SICAĞI KARS KIŞINA KARIŞTI”

Bir yandan da sıcak iklimlerden kopup soğuk iklimlerin bağrına gelen gelinler, Kars halkının sevgisini kazandılar. Küba'nın neşeli müziklerini ve danslarını Kars'a tanıtan gelinlere, komşular ve akrabalar Kars kültürünü ve mutfağını öğretmek için gayret gösteriyorlar.

Gelinler Kars'ın doğal güzelliklerinden, kültürlerinden ve lezzetlerinden etkilendiklerini söyleyerek adeta iki kültğr arasında da bir köprü oluşturdular.