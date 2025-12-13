Karsın Kübalı gelinleri. İş için gittiler, aşkı bulup döndüler
İHA
Karslı iki kardeşin, dünyanın öbür ucundan, Küba'dan kendilerine hayat arkadaşı bulması Kars'ta büyük bir sevinç ve merak uyandırdı. Yöresel kültürlerin harmanlandığı bu sıra dışı evlilikler, Kars'ın çok kültürlü yapısına yepyeni ve sıcak bir hava kattı.
Akyaka ilçesinde yaşayan Soner ve Caner kardeşler, iş için gittikleri Küba'da hayat arkadaşlarını buldular. Aralarındaki kültür farkları onlara engel olamadı ve çiftler ailelerini de ikna ederek evlenmeye karar verdiler. Gençler Kars'ta çifte düğünle evlendiler.
Kardeşlerden Caner Budak, Küba'ya gittiklerinde böyle bir düşüncenin olmadığını ve tesadüfi bir karşılaşmayla hayatının aşkını bulduğunu söyledi. Ailesiyle durumu paylaşan Caner Budak, "İlk olarak anneme söyledim. Babamın da sonra haberi oldu. Babam zaten olaya çok sıcak baktı. Çok mutlu oldular" dedi.
KÜLTÜRLER ARASINDA KÖPRÜ
Kardeşlerden Soner Budak ise Küba'ya yine iş için gittiğini ve gittikten 1 hafta sonra eşiyle tanıştığını söyledi. Kahve içmeye gittiği yerde yine tesadüfen tanışan çift bu tanışmayı evlilikle taçlandırdı. Soner Budak, eşinin annesiyle tanıştığında, annenin çok mutlu olduğunu ve kendisini aralarında görmekten mutluluk duyduklarını da ekledi.
Çiftler artık evliliğe karar vererek aileleri tanıştırdılar. Farklı ve renkli kültürlerin görüntüleri düğünlerine yansıdı.
“KÜBA SICAĞI KARS KIŞINA KARIŞTI”
Bir yandan da sıcak iklimlerden kopup soğuk iklimlerin bağrına gelen gelinler, Kars halkının sevgisini kazandılar. Küba'nın neşeli müziklerini ve danslarını Kars'a tanıtan gelinlere, komşular ve akrabalar Kars kültürünü ve mutfağını öğretmek için gayret gösteriyorlar.
Gelinler Kars'ın doğal güzelliklerinden, kültürlerinden ve lezzetlerinden etkilendiklerini söyleyerek adeta iki kültğr arasında da bir köprü oluşturdular.
