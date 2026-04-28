Kars'ta "beyaz bereket" başladı. Her gün bebek gibi bakılıyorlar

Kars'ta kaz yetiştiriciliği yalnızca bir hayvancılık faaliyeti değil, aynı zamanda kültürel bir miras olarak da yaşatılıyor.

Özellikle kadınların omuzlarında yükselen bu gelenek, aile bütçesine sağladığı katkının yanı sıra dayanışma ve üretim kültürünü de güçlendiriyor.

Her yeni çıkan yavru, hem sofralara hem de ekonomiye katkı sağlayacak olan "beyaz bereket'' olarak tanımlanıyor.