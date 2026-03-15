Kars'ta zift yüklü tanker ile TIR çarpıştı: Yol trafiğe kapatıldı
15.03.2026 13:57
AA
Kars-Çıldır Karayolu'nda TIR ile zift yüklü tankerin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Dökülen zift nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.
İran uyruklu Benrouz R. (48) idaresindeki ahşap ve fayans yüklü TIR, Kars-Çıldır Karayolu Gönülalan köyü mevkisinde, Yusuf A. (41) yönetimindeki zift yüklü tanker ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler yaralandı, tankerden dökülen zift nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Karayolunun yeniden ulaşıma açılması için temizlik çalışması başlatılırken, kaza nedeniyle uzun TIR kuyrukları oluştu.
