Kars'tan kartpostallık görüntüler: Kızılın en güzel tonları görüldü

23.11.2025 10:37

İHA

Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısı Kars'ta, akşam saatlerinde gün batımıyla gökyüzü kızılın en güzel tonlarına büründü.

Görüntüler Kars'tan çekildi. Dün akşam saatlerinde gün batımında Kars'ta gökyüzü, bir ressamın paletinden çıkmış gibi göründü.

 

Özellikle bulutların yoğunlaştığı bölgelerde daha da belirginleşen kızıllık, Kars Çayı çağlayarak akışıyla birleşince kartpostallık görüntüler oluşturdu.

 

Batan güneşin kızıl ışıkları, Kars Çayı'nın durgun sularına yansıyarak eşsiz bir ahenk oluştu.

Kızıla bürünen bulutlar güneşin tam olarak batmasıyla birlikte şehrin üzerinden kameralara yansıdı.

 

Karslılar, şehrin havası ve coğrafi konumu nedeniyle bu tür manzaralara sıkça şahit oluyor.

