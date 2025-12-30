Kastamonu'da 2 bin 100 yıllık mezarlık. Taşların ağırlığı 8 tonu geçiyor

Merkezinde dikdörtgen formlu mezar odası yer alan ve mezarı çevreleyen devasa taşlardan oluşan dairesel bir yapıdan oluşan tümülüs, 2015 yılı öncesinde çok sayıda kaçak kazıya maruz kaldı.

Kastamonu Müze Müdürlüğü tarafından 2015-2017 döneminde kurtarma kazısı gerçekleştirilen tümülüs, Paflagonya bölgesinde yer alan ender örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.