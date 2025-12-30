Kastamonu'da 2 bin 100 yıllık mezarlık. Taşların ağırlığı 8 tonu geçiyor
Kastamonu'nun Daday ilçesinde bulunan ve milattan önce (MÖ) 1. yüzyılda inşa edildiği değerlendirilen tümülüs, ziyaretçilerini bekliyor.
Daday ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kayı köyünün Kavakdibi mevkisinde bulunan tümülüs, 1998 yılında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.
Paflagonya bölgesinin önemli mezar yapılarından biri olarak değerlendirilen tümülüsün MÖ 1. yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor.
Merkezinde dikdörtgen formlu mezar odası yer alan ve mezarı çevreleyen devasa taşlardan oluşan dairesel bir yapıdan oluşan tümülüs, 2015 yılı öncesinde çok sayıda kaçak kazıya maruz kaldı.
Kastamonu Müze Müdürlüğü tarafından 2015-2017 döneminde kurtarma kazısı gerçekleştirilen tümülüs, Paflagonya bölgesinde yer alan ender örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.
Kurtarma kazısı sırasında 8 buçuk tonu bulan devasa taşlar, mezar çevresine yeniden yerleştirildi. Çalışmanın ardından tümülüs, ziyarete uygun hale getirildi.
Kayı köyü muhtarı İbrahim Terzi, tümülüsün bölge açısından önemli bir değer olduğunu söyledi.
Tümülüsün Paflagonya dönemine ait mezarlık olduğunu dile getiren Terzi, "Burası 2 bin yıldan daha eski bir mezarlık. Bu yüzden turizme açılmasını istiyoruz'' dedi.
