Kato Dağı eteklerinde sporcular için önlemler alındı

20 gündür çalışan ekipler çöp sorunu için de kalıcı çözümler üretmeye çalışıyor.

Yapılan çalışmalar özelinde konuşan İlçe Özel İdare Müdürü Seyit Gökçe, ''Başaran ve Ayvalık köylerinde ilkbahar aylarında suyun debisi yükseliyor ve vatandaşa zarar veriyordu. Valimiz ve kaymakamımızın talimatıyla burada dere ıslah çalışmaları yapılıyor. Sporcularımızın isteği üzerine rafting spor sahası yapıyoruz. Bu anlamda hem sel önüne geçmiş oluyoruz hem de rafting alanı yapıyoruz. Bildiğiniz gibi son 5 yıldır burada çok ciddi bir rafting yapılıyor. Bizlerde bunlara kayıtsız kalmadık inşallah güzel bir parkur olacak'' dedi.