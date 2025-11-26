Kato Dağı eteklerinde sporcular için önlemler alındı
26.11.2025 11:14
İHA
Valilik, Şırnak'taki sporcular için harekete geçti. Bölgede rafting için parkurlar oluşturulurken sel ve taşkınlara da önlemler alındı.
Valilik, Şırnak'taki sporcular için harekete geçti. Bölgede rafting için parkurlar oluşturulurken sel ve taşkınlara da önlemler alındı.
Beytüşşebap ilçesinin yaylalarından başlayan Yeşilöz Deresi ve Habur Çayı'nda temizlik ve parkur çalışmaları yapıldı. Doğası ve havasıyla yılın 4 mevsiminde yerli ve yabancı turistleri misafir eden ilçede, son birkaç yıldır su sporları ön plana çıkıyor.
İlçe genelinde "Terörsüz Türkiye" hamlesiyle birçok proje de hayata geçirildi.
Devlet Su İşleri 105. Şube Müdürlüğü, Beytüşşebap Kaymakamlığı ekipleri Ayvalık ve Başaran köylerinde derede temizlik ve ıslah çalışmaları yaptı. Genişletme çalışmalarının yapıldığı yerlerde taşkınların yaşanmasının muhtemel olabileceği yerlerde set çalışmaları yaparak olası senaryolara karşı önlem alındı. İlkbaharda da olabilecek sellere karşı önlem almak adına da rafting parkurları hazırlanarak, sporcu ve doğa severlere uygun alanlar oluşturuldu.
EKİPLER ÇÖP SORUNU İÇİN DE ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR
20 gündür çalışan ekipler çöp sorunu için de kalıcı çözümler üretmeye çalışıyor.
Yapılan çalışmalar özelinde konuşan İlçe Özel İdare Müdürü Seyit Gökçe, ''Başaran ve Ayvalık köylerinde ilkbahar aylarında suyun debisi yükseliyor ve vatandaşa zarar veriyordu. Valimiz ve kaymakamımızın talimatıyla burada dere ıslah çalışmaları yapılıyor. Sporcularımızın isteği üzerine rafting spor sahası yapıyoruz. Bu anlamda hem sel önüne geçmiş oluyoruz hem de rafting alanı yapıyoruz. Bildiğiniz gibi son 5 yıldır burada çok ciddi bir rafting yapılıyor. Bizlerde bunlara kayıtsız kalmadık inşallah güzel bir parkur olacak'' dedi.
YASAL UYARI
ŞIRNAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞIRNAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.